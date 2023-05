Marca Barcelona, rànquings i macroesdeveniments, la proposta de Trias per projectar la ciutat

Potenciar la Marca Barcelona, fer pujar la ciutat als rànquings internacionals, allotjar macroesdeveniments i fomentar les relacions diplomàtiques són alguns dels punts clau de la política internacional de la ciutat que Xavier Trias vol dur a terme si és elegit alcalde a les eleccions del proper 28-M.

"Ara tenim un lideratge equivocat, poc imaginatiu. Hem de tornar a ser la ciutat del disseny, de l'arquitectura, de la ciència. Posar-nos a la primera fila de les ciutats europees", ha afirmat en l'acte on ha presentat el programa internacional, en un escenari privilegiat a la Barceloneta, a tocar de l'Hotel Vela.



Davant de l'escultura de Ricard Bofill que simbolitza les quatre barres de la senyera, amb el mar de fons, Trias ha afirmat que la ciutat "ha de recuperar l'autoestima" perquè té "una potencialitat extraordinària" en què cal creure, especialment des de l'Ajuntament.

El candidat Xavier Trias en un acte davant l'hotel W. — Natàlia Segura / ACN

Juntament amb l'exconsellera d'Exteriors Victòria Alsina, que va de número 4 a la llista, i amb el també exconseller Jaume Giró i l'epidemiòleg Antoni Trilla, l'alcaldable ha incidit en la projecció de la ciutat com a pol de recerca per atreure "talent" i inversions. "Poques ciutats tenen això: abans no existia, ho hem fet entre tots", ha remarcat, en referència a la projecció internacional.

Pol de recerca i innovació

Convertir Barcelona en un referent mundial de la innovació i la recerca són alguns dels reptes que es marca la candidatura i que ha expressat l'epidemiòleg Antoni Trilla, que ha sorprès amb el suport explícit a Trias, company de professió. Trilla lidera l'àrea de Medicina Preventiva a l'Hospital Clínic, centre que s'ha posicionat dels millors a nivell mundial i exemple a seguir a la ciutat, ha explicat Trias.

Preguntat per quines relacions mantindria amb l'Estat, Trias ha reconegut que serien "bones" però sense oblidar la "presa de pèl" amb el finançament de Catalunya: "La meva obligació com a alcalde és tenir bona relació, però això no vol dir ser un xai, vol dir dir les coses clares".



Turisme, cultura i esport, pilars bàsics

"Turisme de qualitat", cultura i esport són tres pilars bàsics en què la candidatura basa la seva proposta per Barcelona, a partir de convertir-se en la Capital Internacional de l'Esport, celebrar el centenari de l'Exposició Universal de 1929 o aconseguir la Capitalitat Europea de l'Arquitectura el 2026, entre d'altres. "Tindrem més Barcelona al món", ha apuntat Alsina.

Preguntat pels periodistes, Trias ha reconegut que seria "magnífic" allotjar uns altres Jocs Olímpics i no ho descarta per "l'efecte i el carinyo" que té el Comitè Olímpic Internacional (COI) amb la ciutat.

L'exconsellera Victòria Alsina en un acte de Trias per Barcelona. — Junts

Reimpulsar la Marca Barcelona a través de la creació de Barcelona International, un consorci público-privat per promoure la ciutat i que serveixi per atreure empreses i inversió, és una altra de les propostes. "Volem una ciutat sense complexos ni prejudicis, que doni la benviguda al talent que vulgui venir a treballar, a invertir, després de tants anys perduts. No malbaratem més oportunitats", ha reblat Giró en referència a l'actual govern municipal.

Hub consolar i "diplomàcia de ciutat"

Crear un hub consolar a la ciutat, amb negociacions perquè més països obrin consolats a la ciutat, serà una altra de les tasques que volen dur a terme. Atreure més organismes internacionals i fomentar la presència de Barcelona a les institucions europees, crear un "districte exterior" per ajudar en la instal·lació dels estrangers que arribin per viure-hi o promoure el hub digital de les Tres Xemeneies completen la llista de propostes.

També, en paraules d'Alsina, es recuperaran les "missions empresarials" que ja havia impulsat Trias durant el seu mandat. "Colau i Collboni no s'han cregut la dimensió internacional de Barcelona", ha conclòs.