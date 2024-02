En marxa una campanya de micromecenatge per "salvar" el castell de Santa Pau

Santa Pau (Garrotxa) ha posat en marxa aquest dimarts una campanya de micromecenatge impulsada per l'Associació Amics de Santa Pau i l'Ajuntament per "salvar el castell" del poble i que passi a ser patrimoni municipal. L'objectiu immediat és arribar a aconseguir 100.000 euros el mes d'abril i, posteriorment, aconseguir mig milió d'euros al juny.

Si s'arriba a aquesta quantitat, l'Ajuntament i la propietat del castell es tornaran a reunir per signar la compra de l'immoble i la Generalitat i la Diputació faran efectiu el seu compromís de reformar la coberta, que es troba en molt mal estat. El preu que s'ha acordat és de 400.000 euros, però l'objectiu és arribar als 500.000 per tal de fer front a la campanya de comunicació que es farà durant els propers quatre mesos a través de la plataforma Goteo.

L'alcaldessa de la localitat, Cristina Capó, destaca la bona sintonia i el suport que han rebut tant dels veïns de Santa Pau com d'empreses locals i de la comarca de la Garrotxa en general. L'acord amb la propietat s'ha segellat amb un conveni signat aquest dimarts en una estança del castell.

Un abans i un després

La voluntat de recuperar el castell de Santa Pau, situat al centre de la part antiga, va començar fa uns anys quan una part de la teulada va cedir. Va ser aleshores quan des de l'Ajuntament es va constituir una comissió amb la voluntat de poder avaluar quines possibilitats hi havia per recuperar l'immoble.

En aquell moment, però, la propietat va demanar-ne una quantitat que el consistori no podia assumir i només es va aconseguir la cessió per 50 anys. Ara la postura de la propietat ha canviat i ha accedit a la venda d'aquest patrimoni per un preu de 400.000 euros. La presidenta de l'Associació Amics de Santa Pau, Ester Badosa, destaca que aquest dimarts suposa "un abans i un després" pel poble.

Badosa, que va ser també alcaldessa de la localitat, ha explicat que durant els propers quatre mesos faran tot tipus d'activitat per intentar promocionar la campanya de micromecenatge. A banda de les donacions, es faran videoclips o altres iniciatives com la venda de rajoles de xocolata o els fulletons que es repartiran, a banda de "totes les idees que arribin des de fora".

El castell es troba al centre de la part antiga de Santa Pau i al seu voltant es va anar construint la trama urbana del poble al voltant de l'any 1300. La instal·lació està en desús des dels anys 80 quan l'Ajuntament va intentar fer-se amb la propietat, però sempre de forma infructuosa. Si tot va bé, el 20 de juny se signarà, finalment, la compra d'una de les insígnies de Santa Pau.