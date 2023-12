El memorial transfronterer sobre l'exili, més a prop a partir de 2024

El memorial transfronterer sobre l'exili impulsat per la Generalitat començarà a definir-se a l'inici de 2024, d'acord amb el comunicat que ha emès el Departament de Justícia. La Direcció General de Memòria Democràtica liderarà el projecte internacional "Exilis 1936-1946" per tal de promoure activitats de recerca, difusió i foment de la memòria democràtica a Catalunya, França i Andorra.



Cofinançat per la Unió Europea, es tracta d'una iniciativa pionera per treballar la memòria dels exilis i les migracions. També compta amb la implicació d'institucions com el Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili, el Memorial del Camp de Ribesaltes, la Maternitat d'Elna i el Memorial del Camp d'Argelers. A més, també hi participaran activament entitats com la Casa de la Generalitat a Perpinyà o el Patronat Call de Girona. El pressupost del projecte és de 764.000 euros.

"Exilis 1936-1946" promourà activitats de difusió de la memòria democràtica a Catalunya, França i Andorra

El director general de Memòria Democràtica del Departament de Justícia, Alfons Aragoneses, ha explicat que "és un projecte que facilitarà sinergies, permetrà la circulació de la informació i possibilitarà una gran quantitat de cerques i programacions compartides".

De fet, la finalitat del projecte és, d'una banda, establir un compromís formal de col·laboració entre les institucions més punteres de la Catalunya Nord, el Gironès i Andorra, i de l'altra, dur a terme activitats conjuntes per posar sobre la taula els exilis de la història europea.

Es tracta d'un episodi compartit, i Aragoneses ha afegit que "si bé partirem de les memòries nacionals i locals, busquem interrelacionar-les amb les memòries europees i globals que hi ha sobre els exilis i les migracions forçoses del segle XX".