Mor al Brasil el bisbe català Pere Casaldàliga

El bisbe Pere Casáldàliga ha mort als 92 anys a la ciutat brasilera de Sao Paulo, on es trobava hospitalitzat com a conseqüència de l'agreujament del seu estat de salut.



Era conegut pel seu compromís en defensa dels indígenes i de la població més pobre del Brasil, en oberta oposició amb la jerarquia militar i els sectors econòmicament poderosos, motiu pel qual havia estat amenaçat de mort diverses vegades.

De fet, l'any 2012, amb 84 anys, va haver de fugir de casa seva a São Félix de Araguaia per la seva lluita a favor dels indígenes. L'any 2006 va rebre el Premi Internacional de Catalunya de mans de l'aleshores president, Pasqual Maragall.



Pere Casaldàliga, nascut a Balsareny (Bages) el 1928, va arribar com a missioner al Brasil l'any 1968. La realitat del Matogroso va canviar la seva vida. Allà va fundar una missió claretiana i es va comprometre a fons amb la teologia de l'alliberament.

Portada del llibre de Francesc Escribano, 'Descalç sobre terra vermella'

La publicació del llibre Descalç sobre terra vermella (Edicions62, 1999), del periodista Francesc Escribano, va donar a conèixer la seva trajectòria de suport als pobles indígenes i els maltractats: es va haver "d'enfrontar amb la dictadura militar, amb els poderosos locals i també amb el Vatica".



Casaldàliga ha mort com a conseqüència del Parkinson, però tal com s'explica en aquest llibre va sobreviure a "vuit malàries" i tenia el fetge "molt debilitat com a causa d'una hepatitis que va agafar a la zona del Río das Mortes, que el va deixar a les portes de la mort".

Malgrat la seva "fragilitat", "el seu gest era ferm", explicava sobre ell el periodista.



El religiós de Balsareny, "que provenia d'una família tradicional i de dretes i que havia estat format com a capellà en l'ambient tancat de l'Espanya franquista", no va tornar mai a Catalunya. Qui el va conèixer explicar que sempre deia que, "si els seus amics del Mato Grosso no poden viatjar en avió, ell tampoc ho faria". Ha passat tota la seva vida al costat dels més pobres, els indígenes de les ribes del riu Araguaia.