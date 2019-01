El MWC va plantejar-se deixar Barcelona l'any passat per la situació política

El Mobile World Congress (MWC) va plantejar-se seriosament abandonar Barcelona l'any passat, fins al punt que tenia preparades dues seus alternatives per poder executar la sortida. La raó era la convulsa situació política que vivia la capital catalana, segona ha confessat aquest dimarts John Hoffman, el conseller delegat de GSMA, l'associació que organitza el congrés. Després dels fets d'octubre de 2017, una bona part del gran poder econòmic va optar per posicionar-se inequívocament al costat de la posició del Govern espanyol, amb el trasllat de les seus socials fora del Principat, un gest d'inequívoca pressió política també fomentat per l'Executiu de Rajoy que, entre d'altres accions, va retirar fons de Caixabank i Banc Sabadell.



Hoffman ha fet aquesta confessió en la presentació de l'edició d'enguany del MWC, que se celebrarà entre el 25 i el 28 de febrer. "Estàvem extremadament nerviosos, tant que estàvem preparats per cancel·lar el congrés si feia falta i portar-lo fora de Barcelona. Era la nostra resposta extrema davant d'un problema potencial", ha dit en la roda de premsa. Hoffman ha afegit que en l'edició de l'any, en plena aplicació del 155 sobre les institucions catalanes, "el factor de confusió era molt alt" a causa del "debat sobre la independència de Catalunya".

El directiu no ha volgut concretar quines eren les localitzacions alternatives que tenien preparades per albergar el Mobile, tot i que ha negat que fossin Lisboa i Dubai, dues ciutats que havien sonat com a possibles candidates a acollir el certamen. Això sí, ha subratllat que eren ciutats de fora de l'Estat espanyol. Després de reconèixer aquests plans de contingència, Hoffman s'ha compromès de nou amb Barcelona, ​​ciutat amb la qual GSMA té contracte fins al 2023, i ha assegurat que la capital catalana ofereix unes característiques difícils d'igualar per altres ciutats com és el clima, l'alt nivell de la restauració i l'espai que ofereix Fira de Barcelona.



Les propostes del congrés d'enguany, que giraran al voltant de la hiperconnectivitat i la tecnologia 5G, han quedat en un segon pla quan el màxim responsable de l'esdeveniment ha donat detalls sobre el pla B que van estudiar l'any passat. En l'actual edició, la fira confia a atraure entre 105.000 i 110.000 assistents, una xifra similar a la de l'any passat, quan van passar-hi 107.000 persones. L'organització considera que l'edició tindrà un impacte econòmic d'uns 473 milions d'euros, una xifra, però, que en cap edició s'ha contrastat amb un estudi independent que n'avaluï l'autèntic impacte.



A més del MWC, que se celebra a la Fira de Gran Via, GSMA promou els esdeveniments 4YFN, a la Fira Montjuïc, centrat en la innovació i les empreses emergents; i Yomo, a la Farga de l'Hospitalet, que està dirigit als joves i la ciència i la tecnologia. Entre els principals assistents al Mobile, destaquen directius com Mats Granryd (GSMA), Séphane Richard (Orange Group), Chua Sock Koong (SINGTEL), Nick Read (Vodafone), Dieter Zetsche (Daimler), Ric Williams (Gorupon), Cher Wang (HTC), Satya Nadella (Microsoft) i Hiroshi Mikitani (Rakuten), entre d'altres.