El MWC supera les expectatives: tanca portes amb més de 100.000 visitants

El Mobile World Congress 2024 ha superat les seves pròpies expectatives i ha tancat portes amb la visita de més de 101.000 persones procedents de 205 països i territoris d'arreu del món, xifres lleugerament superiors a les previsions. No s'ha arribat a les dades del 2019 -el rècord, amb 109.000-, però sí que queda definitivament enrere la baixada provocada per la pandèmia.

Segons ha informat l'empresa organitzadora GSMA en un comunicat, hi han pres part uns 2.700 expositors, patrocinadors i socis. El 59% dels assistents representen a indústries adjacents a l'ecosistema mòbil, mentre el 51% són directius de companyies del sector.

En la celebració del seu desè aniversari, el 4YFN ha acollit 930 expositors, 450 ponents i més d'un miler d'inversors amb fons col·lectius per valor de 50.000 milions d'euros. El MWC 2024 va començar dilluns passat al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, ha omplert els vuit pavellons i ha finalitzat aquest dijous a primera hora de la tarda. El saló ha tingut la intel·ligència artificial i la robòtica com principals atractius.

La GSMA considera que el MWC és "indiscutiblement el major i més influent esdeveniment mundial sobre connectivitat gràcies a la seva combinació única d'expositors, conferències i la major congregació de responsables polítics que fan possible l'economia digital". L'empresa ha comptabilitzat més de 400.000 espectadors únics de les conferències magistrals i sessions en directe al MWC, Mobile World Live, i plataformes i mitjans associats.

El Talent Arena, el nou espai de la MWCapital, va tancar la seva primera edició amb un Open Gateway Hackathon de 48 hores i professionals de més de 400 empreses implicades. Per la seva banda, el programa ministerial de la GSMA ha convocat 180 delegacions de 140 països, inclosos dos caps d'estat, més de 70 ministres, quasi 120 caps d'autoritats reguladores i més de 40 organitzacions intergovernamentals.

El Mobile tornarà l'any 2025

"Barcelona ha complert de nou", ha celebrat després d'aquesta edició el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, dient sentir-se "orgullós" d'acollir l'esdeveniment. L'organització ja ha donat a conèixer les noves dates per a l'edició del 2025, que se celebrarà del 3 al 6 de març. Mentrestant, celebrarà altres congressos del sector a Shanghai del 26 al 28 de juny, seguit del de Las Vegas del 8 al 10 d'octubre i el de Kigali del 29 al 31 d'octubre.