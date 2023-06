Nacho Martín Blanco serà el cap de llista del PP per Barcelona a les eleccions generals

El fins aquesta setmana diputat i portaveu de Ciutadans al Parlament Nacho Martín Blanco serà el cap de llista del PP per la demarcació de Barcelona a les eleccions del 23-J, segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat fonts del PP a l'ACN.

Substitueix com a cap de cartell a Cayetana Álvarez de Toledo

Martín Blanco va abandonar Ciutadans dijous passat assegurant que havia perdut "l'esperança en la capacitat i viabilitat" de la formació, i l'endemà divendres es va fer públic el seu fitxatge pel PP. Ell mateix va apuntar en declaracions a RAC1 que aniria de número u o tres de la llista.

D'aquesta manera, substitueix com a cap de cartell a Cayetana Álvarez de Toledo, que el 2019 va obtenir els pitjors resultats del PP en unes generals a Catalunya i només va salvar el seu propi escó.



La desfeta de Ciutadans, que va començar el novembre de 2019 al Congrés dels Diputats i que va continuar el febrer de l'any 2021 al Parlament de Catalunya -que va passar de ser la força més votada a setena posició-, ha deixat un degoteig constant de dimissions i transfuguismes. L'última havia sigut la d'Inés Arrimadas, que s'ha retirat de la política.



La portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, en la roda de premsa on va anunciar que deixava la política. — Zipi Aragón / EFE

Caps de llista del PP a les altres demarcacions

Un altre exmembre de Ciutadans, Pere Lluís Huguet Tous, serà el cap de llista del PP per a la demarcació de Tarragona, mentre que a la de Lleida serà l'exalcalde de Gimenells i exmembre del PSC Dante Pérez. A la de Girona serà l'exportaveu del PP a l'Ajuntament de Girona i exdiputada al Congrés Concepció Veray.

Les seves designacions han estat aprovades aquest dilluns pel Comitè Electoral del PP. Els populars renoven 39 dels 52 caps de llista, i com era d'esperar Alberto Núñez Feijóo encapçalarà la candidatura de Madrid. La secretària general del PP, Cuca Gamarra, serà cap de llista per La Rioja, i el coordinador general del PP, Elías Bendodo, per Málaga.