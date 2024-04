El nombre de municipis on es regula el lloguer passarà dels 140 actuals fins als 271, gairebé el doble

El preu del lloguer es regularà en 271 municipis catalans, 131 més dels que ja tenen vigent el topall. Ho ha anunciat aquest dilluns la consellera de Territori, Ester Capella, des de la Val d'Aran. El Departament ha iniciat els tràmits per afegir aquestes localitats -entre les que hi ha Vielha, Cadaqués, Begur, Roses, Besalú, Alcover o Altafulla- a les 140 zones tenses ja en vigor. Així, en total la mesura cobrirà una zona on viuen més de 7 milions de persones, el 90% de la població.

Aquests municipis s'afegeixen als 140 que el govern ja va declarar l'agost passat com a zona de mercat residencial tensionat i on, des de fa un mes, ja s'aplica el topall del preu del lloguer. La consellera confia que aquesta mesura, que respon als canvis del mercat de l'habitatge i a la tendència alcista del preu del lloguer experimentat els últims mesos, sigui efectiva aquest mes de juliol. Capella ha dit que continuaran treballant "intensament" per "embridar el mercat" i fer que els preus "no pugin".

El lloguer dels nous contractes en aquestes zones declarades tensionades no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims cinc anys, un cop aplicada la clàusula d'actualització anual d'aquell contracte. En cas de tractar-se d'un gran tenidor -la persona física i jurídica propietària de cinc o més immobles urbans ubicats a les zones de mercat residencial tensat–, el lloguer no podrà ser superior a l'Índex de referència del preu del lloguer.

La tramitació que ara comença seguirà el mateix procediment que la primera declaració: s'obre un període d'informació pública de vint dies perquè administracions, entitats i particulars puguin presentar al·legacions. Un cop finalitzat, s'analitzaran i es respondran i la resolució final es notificarà al Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana perquè la publiqui i pugui entrar en vigor.

El lloguer per habitacions, l'escletxa de la regulació

Malgrat l'entrada en vigor del topall, aquesta nova regulació no contempla dues modalitats de lloguer: el de temporada, ja en auge en els darrers anys, i el d'habitacions, que pot arribar a duplicar o triplicar el preu d'un pis. El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, va denunciar a Públic que són "models desregulats" i que "cada vegada més els especuladors busquen maximitzar el seu negoci amb noves fórmules".

"El lloguer d'habitacions és una figura molt desregulada i un camp obert per vulnerar encara més els drets de les llogateres. És urgent que es reconegui que el lloguer d'habitacions és lloguer d'habitatge i que, per tant, se sotmeti a les mateixes condicions", va criticar.