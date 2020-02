Òmnium impulsa una gran campanya per l'amnistia per tots els represaliats polítics

La plataforma Som el 80%, impulsada per Òmnium Cultural, ha decidit arrencar la campanya "Amnistia Ara!", que d’entrada compta amb el suport de 200 personalitats de la societat civil. La iniciativa s’ha presentat aquest migdia a l’Arts Santa Mònica i reclama l’anul·lació de "totes les causes obertes arran de la judicialització del procés sobiranista". Durant l’acte, el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, ha declarat que la campanya és una eina per "empènyer la classe política a treballar per l’amnistia", per tal de fer els primers passos d’una resolució que ha de culminar amb una "solució política que passi per les urnes".



El text, llegit per l’exconseller d’Economia Andreu Mas-Colell i l’escriptora Silvia Soler, demana "que el conflicte torni al terreny de la política, d’on no hauria d’haver sortit mai". També advoca per renunciar a les "vies d’excepcionalitat jurídica i processal" i "l’obertura d’un procés de negociació sincera, sense condicions ni renúncies".

L’única via “possible”

Mauri ha proposat durant l’acte la creació d’una taula de treball que tingui com a objectiu assolir l’amnistia i que estigui formada per persones de la societat civil i de les institucions que es mostren favorables a aquesta via. Segons ell, un 80% de la població catalana "aposta per una solució [política] per aquest conflicte". El vicepresident de l’entitat sobiranista també ha fet una crida als líders dels partits polítics a caminar cap aquesta direcció.



De moment, el nou Govern espanyol no ha emès senyals de plantejar-se l’amnistia per les persones represaliades durant el Procés, que segons , però les cares visibles d’aquestes formacions per ara no han esmentat la possibilitat d’oferir a les persones immerses en les diverses causes judicials derivades del procés sobiranista una via que contempli l’amnistia. En aquesta línia, segons càlculs de la pròpia entitat, hi ha més de 2.500 represaliats polítics des del 20 de setembre de 2017.



A preguntes dels periodistes sobre les possibles accions que pugui emprendre el nou Govern espanyol, Mauri ha reiterat que cal "empènyer la classe política" perquè treballi en favor de l’amnistia, ja que es tracta de "l’única mesura que abraçarà tots els represaliats sense excepció", tant aquells que es troben en presó o exili com aquells que també estan encausats i processats.

El vicepresident d’Òmnium també ha posat en relleu que existeix un "consens" en la societat catalana al voltant de l’amnistia malgrat que la societat catalana és "plural i diversa".



Entre els prop de 200 adherits, alguns del quals han donat suport a Mauri durant l’acte, hi ha representants de l'àmbit polític, cultural, del món associatiu, sindical, social, acadèmic o de la comunicació. Entre els signants hi ha els polítics Albano Dante Fachín, exsecretari general de Podem; l’exlíder dels comuns Xavier Domènech, l'exalcalde de Girona i exconseller en el tripartit Joaquim Nadal; l’exdiputat de la CUP David Fernàndez; els expresidents del Parlament Ernest Benach, Joan Rigol i Núria de Gispert; la jutgessa Dolors Comas d’Argemir; el cantant de Txarango Alguer Miquel; advocats com August Gil Matamala i el professor Joan Queralt; l’actriu Silvia Bel; l’activista i economista Arcadi Oliveres, o l’entrenador de futbol Pep Guardiola.