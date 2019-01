Organitzacions internacionals demanen al Suprem accés al judici de l'1-O per vetllar diàriament pels drets dels acusats

Organitzacions internacionals de diversos països s'han unit aquest dimarts per vetllar pel compliment dels drets dels 12 dirigents independentistes que s'asseuran al banc dels acusats en el marc del judici al procés català. Amb la vista posada en el procés que arrencarà entorn el 5 de febrer al Tribunal Suprem, la plataforma International Trial Watch-*Catalan Referèndum Case, presentada aquest dimarts, ha estat ideada ad hoc per a supervisar el desenvolupament del macrojuicio.



I, com ha fet Amnistia Internacional, reclamen a l'Alt Tribunal que els reconegui com a observadors, i que guardi cinc places per a ells a la sala, cada dia. De fet, a la roda de premsa de presentació d'aquesta iniciativa, a Madrid, han ressaltat la importància d'estar presents en el judici diàriament, i s'han mostrat disposats a accedir com a públic, arribat el cas, si el Tribunal Suprem no els atorga el pretès estatus d'observadors.

Encara no hi ha resposta formal per part de l'Alt Tribunal, si bé fonts jurídiques van traslladar el dilluns a Europa Press que aquest podria desestimar la seva petició, en entendre que actuen com a part. Si bé la plataforma reivindica la seva "autonomia" i la seva intenció de vetllar per l'exclusiu compliment dels drets humans -sense voler entrar en valoracions sobre la qüestió catalana-, el fet que alguna de les associacions promotores sigui favorable al dret a decidir podria influir d'aquesta manera en la decisió del Suprem, sempre segons aquestes fonts.



Per part seva, la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, va defensar aquest dilluns la "transparència" del judici. "Televisat i en directe. No podem oferir més", va afirmar la màxima representant de la Fiscalia, en resposta a la petició de permetre l'accés a observadors internacionals, plantejada també per les defenses.



International Trial Watch-*Catalan Referendum Case ja va presentar la iniciativa des de Catalunya en una roda de premsa amb la col·laboració de les entitats que en formen part: l'Institut dels Drets Huamns de Catalunya, el Centre Irídia, el Col·lectiu Praga, Novact, l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans i l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB.