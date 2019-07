Òscar Camps: "El Mediterrani és el Triangle de les Bermudes d'Europa"

"Sis mesos bloquejats. No aguantem més. Portem àncores i ens n'anem. Abans presos que còmplices". Una setmana després d'escriure això en el seu compte de Twitter, el fundador de l'ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, es troba a bord del vaixell Open Arms en algun punt del Mediterrani Central entre la costa maltesa i la líbia. Vam contactar amb ell via telefònica a través de Whatsapp, tot just unes hores després que la justícia italiana alliberés Carola Rackete, la capitana del vaixell Sea Watch 3, arrestada per ordre del Govern d'Itàlia després d'entrar a Lampedusa amb 40 migrants a bord. Segons la jutgessa d'Agrigento, Alessandra Vella, l'únic que va fer Rackete és complir el "deure" de salvar vides.



L'Open Arms, que venia de descarregar ajuda humanitària a Grècia per als campaments de refugiats, era a Nàpols realitzant tasques de sensibilització quan el Sea Watch 3 va atracar al port de Lampedusa. Amb l'Operació Sophia i les tasques de FRONTEX sense efectius i amb Rackete detinguda, Camps i el seu equip de Proactiva Open Arms no van dubtar: havien de tornar al Mediterrani Central tot i que el Govern espanyol els prohibís al gener reprendre les seves accions de vigilància i observació a la zona més mortífera del pèlag.



Han deixat en llibertat Carola Rackete



Sembla que la separació de poders a Itàlia és molt clara. Els jutges l'han alliberat gairebé sense càrrecs i deixen clar que va actuar per salvar vides, a més de reconèixer que Líbia i Tunísia no són ports segurs. Han deixat bastant clara la seva posició sobre les maniobres administratives del ministre Salvini.

Per què han decidit tornar al Mediterrani Central?



Vam ser testimonis de com Carola entrava a Lampedusa per un tema d'urgència humanitària. Amb això i l'absència de FRONTEX, de l'Operació Sophia ... Ens vam adonar que ja no quedaven vaixells humanitaris que protegissin els drets humans a la Mediterrània. Així que vam decidir anar a atendre aquesta necessitat, almenys fins que les administracions posin els recursos necessaris per garantir que siguin ateses les persones que ho necessiten.

El Ministeri de Foment espanyol els ha advertit que no poden reprendre les "operacions de recerca i salvament", assegurant que poden ser sancionats amb multes de fins a 901.000 euros.



Aquesta carta només recorda el que ja ens van dir en els despatxos en el seu moment. Nosaltres l'únic que fem és complir amb el Dret Internacional i diferents convenis internacionals. No estem desobeint sinó que només fem el que s'ha de fer. Pot ser que la interpretació del Govern o l'Administració sigui una altra, però nosaltres treballem en una mà amb el Dret Marítim i en l'altra amb el Conveni SAR, ho fem amb absolut rigor i simplement amb la finalitat de protegir els drets humans al mar.



Estem com a observants de qualsevol incident que pugui ocórrer. Per exemple, hem estat ja en dues intervencions i sempre seguint les indicacions de les guàrdies costaneres italianes o malteses. Com ja he dit, nosaltres hi estarem fins que l'Administració es faci càrrec. Ara mateix ho han deixat tot en mans d'una milícia líbia amb pocs recursos i poca preparació per abastar els 350.000 quilòmetres quadrats de mar. La nostra intenció no és altra que la de protegir la vida humana. El Mar Mediterrani s'ha convertit en un forat negre en el qual en només cinc anys han mort ja 18.000 persones, 600 en el que portem de 2019. I això només són xifres oficials, no reals. No podem permetre que es miri cap a un altre costat.

Parla de dades oficials però no reals



Han mort moltes més persones. Aquí no hi ha ningú per testimoniar el que està passant, no hi ha cap organització civil que pugui oferir dades fiables sobre el nombre de persones que han mort. Això és el Triangle de les Bermudes d'Europa.

Com explica que les administracions no es facin càrrec de la situació?



Perquè estan finançant milícies armades a Líbia perquè tractin d'impedir a terra que ningú surti al mar, com retenint aquells que vulguin arribar a Europa en camps de detenció que vulneren els drets humans. Líbia és un Estat fallit, un país immers en una guerra civil. No estan en posició de garantir ni la seguretat ni les intervencions, que realitzen per la força i contra la voluntat de les persones que fugen, que retornen de nou al seu país deixant en paper mullat uns quants convenis. Mentre Europa no implant vies legals i segures perquè es pugui sol·licitar refugi i asil estarà deixant la política migratòria en mans del crim organitzat i en aquest punt estem.



Moltes de les persones que tracten d'arribar a Europa podrien utilitzar de manera legal un dret, però no poden fer-ho perquè no hi ha manera de fer cap sol·licitud per arribar a territori europeu. En això es resumeix la política migratòria europea, en la inacció deliberada en aigües internacionals i en la posada en marxa de maquinària en els països de la frontera sud per retenir, dificultat, bloquejar, sancionar, multar...

Es parla molt del ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, i de la seva política migratòria, però la veritat és que Espanya també els ha prohibit dur a terme tasques de recerca i salvament



És la Unió Europea en el seu conjunt, no un país o un altre, només que Itàlia, Grècia i Espanya són la Frontera Sud. A Espanya el problema són les línies administratives del mar. Al sud del país amb prou feines hi ha aigües internacionals i s'escuden en això mentre l'altre dia, per exemple, lamentàvem la pèrdua de 22 persones pel simple fet que es trobaven en aigües marroquines. Jo no vull creure que hi ha línies administratives que separen la vida i la mort. Quan comptes amb tots els mitjans i recursos de què disposes, com és el cas d'Espanya, t'has de posar en marxa. No hi ha traçats imaginaris que puguin impedir-ho, i això no ho dic jo, sinó el Dret Marítim. Si Espanya i la resta de països no volen complir amb tots els convenis internacionals que asseguren la protecció dels drets humans, que tinguin el valor d'esborrar-dels esmentats convenis.

I si ho fan vostès, els multen



Ens bloquegen, ens sancionen ... A Espanya hem estat bloquejats sis mesos, a Itàlia, un. Sobre nosaltres pesen amenaces de sancions, multes i fins a inhabilitacions per al nostre capità. No és comprensible que posin tantes restriccions al que bàsicament consisteix a salvar vides. Això és com si li dius a una ambulància que si veu un accident, passi de llarg. Estem a la frontera més mortífera del món i si poses tantes traves és que vols que les persones segueixin morint. Ja no és que no vulguis que surtin, és que vols que morin. El que haurien de fer si volen acabar amb això és perseguir a terra qui trafica, però prefereixen parlar de nosaltres. Per què no parlen del que està passant a Líbia? Hi ha moltes qüestions que es silencien. No som més que una cortina de fum.

Què pensen fer?



Garantir amb la nostra presència que les administracions facin la feina que els toca. Fa poc vam haver d'activar Malta i Itàlia perquè rescatessin a un vaixell amb problemes mèdics. Europa ha de posar-se les piles. Per la nostra part, no deixarem passar cap intervenció. I en tot moment ho farem amb transparència perquè se sàpiga que està passant, per això ens acompanyen periodistes. La nostra missió i objectiu no és el rescat en si, ja que això és una obligació legal si et trobes amb una embarcació en problemes, la nostra missió és observar el que passa i, si se'ns demana intervenció, òbviament ajudarem. Però ser testimonis avui en dia del que passa és essencial per documentar la tragèdia.