El País Valencià i Catalunya lideren la protecció temporal als refugiats ucraïnesos

Des que va esclatar el conflicte a Ucraïna fa sis mesos, l'Oficina d'Asil i Refugi (OAR) espanyola ja ha concedit un total de 138.370 proteccions als refugiats ucraïnesos que han arribat a l'Estat. Amb molta diferència, el País Valencià, amb 34.649, i Catalunya, amb 31.347, lideren la protecció temporal a les persones que fugen de la guerra.



El Ministeri de l'interior ha destacat que aquesta dada situa Espanya entre els països europeus que més proteccions ha concedit a ciutadans i residents a Ucraïna. En aquest sentit, el Ministeri posa en valor el mecanisme engegat d'urgència pel Govern espanyol per donar compliment de l'acord de la UE.

Aquesta mesura ha permès atorgar als refugiats ucraïnesos la protecció temporal en un termini màxim de 24 hores des de la sol·licitud. Aquest procediment es pot iniciar a les comissaries de la Policia Nacional o als centres habilitats per a la recepció i presa de dades d'aquestes persones. El procés finalitza quan l'OAR tramita la sol·licitud en el temps estimat. Interior ha recordat que aquesta sol·licitud comporta el permís de residència i el de treball per als més grans. De manera similar, la Direcció General de Trànsit facilita als desplaçats l'ús dels permisos de conduir a Espanya, almenys durant un any.

El 64,9% de les persones que han obtingut aquesta protecció temporal són dones (89.832) i, per franja d'edat, el 35,5% tenen menys de 18 anys. El 24,7% tenen entre 19 i 35 anys, el 33,2% entre 36 i 64, i el 6,6% més de 65.

Gairebé 5.000 alumnes a Catalunya

D'altra banda, més de 1.300 centres educatius a Catalunya van acollir alumnat nouvingut provinent d’Ucraïna el curs passat. Segons dades facilitades pel Departament d'Educació en resposta a una pregunta parlamentària, hi ha un total de 1.302 escoles i instituts arreu del territori que en el curs passat i des de l'esclat de la guerra d'Ucraïna han incorporat nous estudiants. Fins a finals de juny s'havien incorporat un total de 4.719 alumnes nouvinguts d'Ucraïna.