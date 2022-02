El PDeCAT confirma el vot favorable a la reforma laboral i deixa la seva aprovació a les mans d'UPN

Davant el rebuig d'ERC, el PNB i EH Bildu a la reforma laboral, el futur del reial decret llei, que se sotmet a la seva convalidació o derogació aquest dijous al Congrés, queda en mans de la decisió d'Unió del Poble Navarrès (UPN) després que el portaveu de PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, hagi anunciat aquest dimecres el seu vot favorable a la norma estrella del Govern espanyol.

I és que, enmig d'un escenari incert i a poques hores de la votació, la posició dels decisius quatre parlamentaris catalans i la dels dos navarresos havia estat una incògnita fins ara. Ara, després de l'anunci del PDeCAT, ja només queda per definir el sentit del vot d'UPN, un partit que la majoria d'ocasions ha estat a la foto del no a les mesures del Govern espanyol, però que encara manté totes les opcions obertes.

Amb aquesta confirmació, el Govern tindria pràcticament lligats 174 sís en cas que la reforma es tramiti tal com està redactada: PSOE (120), Unides Podem (34), ja que l'escó d'Alberto Rodríguez segueix sense cobrir-se), Cs (9), PDeCAT (4 ), Més País (2), Compromís (1), PRC (1), Teruel Existe (1), Nueva Canarias (1) i Coalición Canaria (1).

Aquesta xifra contrasta amb els 173 noes de PP (88), Vox (52), ERC (13), PNB (6), EH Bildu (5), Junts (4), CUP (2), BNG (1), Fòrum Astúries (1) i del diputat fugat de Cs, Pablo Cambronero. Amb aquest panorama, els dos vots d'UPN són claus per definir el rumb de la iniciativa: si es convalida o es deroga.

El portaveu del PDeCAT, que va recolzar la reforma laboral del PP del 2012 com a diputat de CiU, ha reconegut que el nou marc de relacions laborals "no deroga íntegrament" l'anterior. "Això demostra que [la reforma de Mariano Rajoy] no ha estat tan perversa com alguns han intentat fer creure al llarg dels darrers anys", ha comentat.

Així mateix, malgrat "haver permès afrontar dues crisis importants" (la del 2008 i la del 2020), la reforma anterior havia deixat "dues qüestions" sense resoldre: l'alt grau de temporalitat al mercat laboral espanyol i la falta del diàleg amb els agents socials. "Aquest últim és un element capital", ha afegit.

"La derogació de la nova reforma a la aquest dijous suposaria un cop mortal al diàleg social sense precedents i la inestabilitat absoluta al mercat laboral"

Després d'explicar que la reforma del Govern de coalició inclou aquests dos aspectes, Bel ha alertat que la derogació de la reforma a la votació d'aquest dijous suposaria "un cop mortal al diàleg social sense precedents i la inestabilitat absoluta al mercat laboral" en ple procés de recuperació econòmica, que avança, però de manera més lenta, cosa que seria una greu irresponsabilitat per part de tots".

D'altra banda, ha recordat que si aquest decret llei decau comportaria l'incompliment dels compromisos en el marc de la UE i es paralitzaria el segon lliurament dels fons. Per tant, ha avisat, en referència als partits que s'han mostrat en contra: "No valen tàctiques ni posicionaments partidistes per molt legítims que siguin", ha reblat per justificar el vot favorable dels quatre diputats exconvergents a la reforma laboral, el destí de la qual queda en mans d'UPN llevat que algun altre partit modifiqui la seva posició.