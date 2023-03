El Photo Forum Fest converteix Barcelona en la capital mundial de la fotografía 

Arrenca una nova edició del Photo Forum Fest, la gran cita anual dels aficionats i professionals de la fotografia que reuneix alguns dels millors fotògrafs del món. A partir d'aquest dimecres, i fins divendres, el Palau de Congressos de Fira de Barcelona a Montjuïc acull aquest esdeveniment internacional que inclou dos congressos, un gran espai comercial i activitats com ara presentacions, xerrades, tallers i exposicions.

Tres anys després de l'esclat de la pandèmia de Covid-19, el Photo Forum Fest recupera al 100% la presencialitat després de dues edicions en línia o híbrides a causa de les restriccions. Els seus organitzadors, Carles Figuerola i Eduard Casanova, estan convençuts que la convocatòria "serà un èxit tant per l'altíssim nivell dels ponents que hi participen com per l'excepcional oferta d'activitats i continguts pràctics".

Alex Webb, Michael Kenna i Joan Fontcuberta

A banda de les activitats, la cita compta amb la participació de més d'una vintena de ponents, tots professionals del món de la fotografia de països com els Estats Units, Alemanya, Polònia, Espanya, Portugal, Anglaterra i Suïssa. A la llista destquen tres noms: Alex Webb, un dels grans fotògrafs a nivell internacional de la fotografia de carrer i documental, Michael Kenna i el fotògraf català més internacional Joan Fontcuberta.

La cita té com a eixos principals els congressos Bodaf, dedicat a la fotografia social i de casaments, i Life, que gira al voltant de la naturalesa, el fotoperiodisme, el viatge i l'aventura. El primer comptarà amb una ponència de la parella de fotògrafs de bodes Erika & Victor Lax i la professional també especialitzada en aquest àmbit Tec Petaja. Tots tenen milers de seguidors a les xarxes socials i s'han convertit en referents de la fotografia de casaments, en auge després de la pandèmia.



El segon congrés comptarà amb la participació de Michael Kenna, un dels millors paisatgistes del món en blanc i negre que celebra el 50è aniversari de la seva primera feina. La ponència al Photo Forum Fest serà la única que farà a Espanya. També cal destacar noms de prestigi com Álvaro Sanz, Monika Frias, Ulla Lohmann, Joan de la Malla, John Dolan, Joy Zamora, Javi Abad, Paula Cerdeira, Lukas Piatek, entre d'altres.

El Photo Forum Fest també ofereix una exposició comercial i expositiva que ocupa una superfície de 3.000 m2 amb productes de grans marques de càmeres, com Nikon, Sony, Fujifilm, Canon, Olympus, DJI i Apple, que "presentaran les seves novetats i oferiran uns preus especials als assistents", subratlla Casanova. També hi haurà una zona de networking on es duran a terme una quarantena de xerrades i tallers gratuïts sobre diferents temes i tècniques fotogràfiques.