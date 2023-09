La plantilla de Seat demana l'assignació d'un cotxe elèctric per mantenir l'ocupació a Martorell

"El futur de Seat és Cupra". Aquestes paraules del seu CEO, Thomas Schäfer, durant el recent Saló de l'Automòbil de Munic, han fet saltar les alarmes sobre la continuïtat de la marca Seat i sobre la viabilitat de la planta de Martorell o l'impacte en els llocs de treball de la fàbrica catalana.

Seat se centrarà en les noves formes de mobilitat vinculades a l'àmbit urbà

En un primer moment, sembla que Cupra, la gamma esportiva del grup alemany, apostarà per l'electrificació i els nous mercats, mentre que Seat se centrarà en les noves formes de mobilitat vinculades a l'àmbit urbà. De fet, durant l'esmentat certamen, la companyia només ha presentat projectes relacionats amb Cupra.

En un missatge de tranquil·litat, els representants dels treballadors de la planta de Martorell, on estan ocupats més de 14.000 treballadors, asseguren que la convivència de les marques Seat i Cupra està garantida, com a mínim fins al 2035, quan està previst el final de la comercialització dels cotxes de combustió.



En aquell moment, serà l'empresa la que decidirà l'estratègia amb la marca catalana. Tot i que el passat mes de juliol Seat va anunciar una inversió de 300 milions d'euros en el marc del seu pla d'electrificació per a construir una planta d'assemblatge de cel·les de bateries a Martorell, iniciativa que generaria 400 llocs de treball directes i 100 indirectes, els representants dels treballadors reclamen un major ritme en la concessió de projectes i models.

Així ho demanda Matías Carnero, president del comitè d'empresa de Seat i membre del Consell de Supervisió del grup Volkswagen. "Estem davant la incògnita de si Cupra esdevindrà o no una marca global. En cas que no ho aconsegueixi, Seat hauria d'adjudicar-se un model elèctric amb un canvi en el disseny".



En aquest àmbit, Carnero al·ludeix al Cupra Formentor, que des de finals del 2020 es fabrica a Martorell. El president del comitè d'empresa destaca que a hores d'ara les dues marques (Seat i Cupra), que formen part de la companyia Seat, són rendibles econòmicament i encara convuiran com a mínim durant una dècada.



Carnero posa el focus en les vendes de Seat, que suposen el 50% del total de la companyia, i que tot i que "la marca Cupra serà rellevant, però Seat s'haurà de posicionar en les polítiques de micromobilitat de les ciutats i reorientar la producció d'alguns models emblemàtics com l'Eivissa i el Golf".

Més activitat per garantir la continuïtat

Més enllà de l'estratègia que es dibuixa sobre el futur immediat de la marca Seat, la plantilla vol que es constitueixi una segona plataforma productiva que faciliti la transformació en models elèctrics del Cupra Formentor o el trasllat de la fabricació del Cupra Born, que actualment es fa Alemanya. "Sense una competència de producte més gran i més assignacions de models, la marca Seat deixarà de ser tan rendible".

Entre gener i agost de 2023, Seat ha venut gairebé 200.000 cotxes

Aquest debat sobre el futur es produeix en un moment en què Seat (Seat i Cupra), segons les paraules del grup Volkswagen, "està més forta que mai". Des de 2015, exceptuant els anys pandèmics 2020 i 2021, la companyia ha acumulat beneficis. El 2022, aquests van ser de 68 milions d'euros.



Entre gener i agost de 2023, Seat ha venut gairebé 200.000 cotxes i Cupra ha matriculat entorn dels 150.000. Per tant, entre totes dues marques compten en aquests vuit primers mesos amb 350.000 vehicles comercialitzats.

Els dubtes sobre el futur de la planta Seat a Martorell ja es van iniciar l'any 2018, moment en què es va decidir que Cupra- que era el nom de les versions esportives- passés a ser una marca independent de Seat, però dins de la mateixa empresa. Després de l'èxit de Cupra i la decisió d'Europa de prohibir els motors de combustió que expulsen emissions, aquesta va ser l'escollida per arrencar el procés d'electrificació.

El marge comercial de Cupra

Durant la pandèmia es va evidenciar el suport més gran de Volkswagen a Cupra. Davant de la manca de semiconductors, els pocs xips que hi havia es destinaven a aquests models. La raó és que, en un context de menys vendes de cotxes, la rendibilitat i el marge comercial s'obtenia amb vehicles més cars tots i el descens de les matriculacions.



En el context de les noves presentacions de models, el grup alemany ha revelat que es produiran a la marca Cupra, com el Terramar, el Tavascan o el Raval, que es començaran a fabricar entre 2025 i 2026. Aquí és on la marca Seat veu una oportunitat per mantenir l'activitat i l'ocupació de la planta de Martorell. El comitè d'empresa creu que si no s'accelera el procediment, les vendes es podrien estancar a partir del pròxim any.



La plantilla insisteix en la necessitat de l'arribada d'una segona plataforma a Martorell, fet que garantiria la seva viabilitat com a planta. Per a això, insten al consell d'administració a què prengui de forma ràpida la decisió d'atribuir un model elèctric a la fàbrica catalana. Els sindicats volen que aquest sigui el Cupra Formentor, que en la nova generació ja és un model íntegrament elèctric.

La direcció de Seat explica que un altre via per a l'electrificació és el llançament d'un quadricicle desenvolupat amb l'empresa catalana Silence, enfocat a una mobilitat sostenible, jove i accessible econòmicament. En aquesta mateixa línia, la firma vol potenciar eines com el vehicle compartit, les subscripcions i la micromobilitat.



Independentment d'aquests camins, resulta evident que la vida comercial i el futur de la marca Seat s'ha de decidir a curt termini per garantir la continuïtat de l'activitat a Martorell abans de la mort definitiva dels cotxes de combustió.