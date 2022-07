El poble del Figaró es planta: "Volem que torni el pediatre, és una retallada encoberta"

La pandèmia ha posat el focus en el sistema sanitari i, especialment, en el rol de l’atenció primària, sovint oblidada tot i ser la primera porta d’entrada al sistema de salut. A l’inici del confinament es va fer una reorganització exprés per fer front a l’emergència sanitària i es van tancar alguns CAP, tot i que pocs mesos després la majoria va reobrir. Tanmateix, alguns municipis denuncien que no s’han recuperat la totalitat dels serveis a dia d’avui.

El desplaçament en transport públic pot arribar a comportar tres hores

És el cas de Figaró-Montmany (Vallès Oriental), on el consultori que dona atenció a les poblacions del Figaró i del Tagamanent, que sumen uns 1.500 habitants, no ha recuperat el pediatre. Es tracta d'uns 120 infants que ara, enlloc de tenir uns minuts caminant fins el centre, s’han de desplaçar a la Garriga. En cotxe són 20 minuts, però en tren, degut a la poca freqüència, el desplaçament pot arribar a comportar tres hores: "El discurs de l’equilibri territorial se’n va en orris. No deixa de ser una retallada encoberta", denuncia Òscar Simón, de l'Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) El Figaró.



Abans de la pandèmia, el metge de família visitava tres dies al matí i un a la tarda, i un dels dies també hi havia pediatria. Després, però, s’ha eliminat tant el pediatre com la visita a la tarda. "Entenem que som una població petita i els recursos s’han de gestionar de forma eficient, però hi tenim dret. És una cosa que ja existia i demanem que es recuperi ara que hem superat la fase més crítica de la pandèmia", sosté Simón.

Mobilitzacions per arribar a un acord

Les famílies s’han organitzat per reclamar el retorn del servei i la setmana passada van fer una protesta davant del consultori i van entregar unes 250 signatures a la directora. L’objectiu és reunir-s’hi i també anar teixint xarxa amb altres poblacions afectades, com alguns municipis de la Conca d’Òdena (Anoia), alguns barris de Badalona, Sant Andreu de Palomar o Cardedeu. Sant Andreu de Llavaneres i l’Ametlla del Vallès haurien aconseguit recuperar algun dels serveis després de les mobilitzacions.

Firmes entregades al consultori del Figaró. — AFA El Figaró

"Veiem que no és un problema només d’aquí, i volem veure com evitar que els serveis d’atenció primària se centralitzin. És un problema perquè genera dificultats, especialment a la gent gran o jove que no té transport. I quan retalles l’atenció primària, la gent s’acaba agafant una mútua", adverteix Simón.



"Quan retalles l’atenció primària, la gent s’acaba agafant una mútua"

L’Ajuntament de Figaró-Montmany està demanant també que es retorni el pediatre, però la resposta de Salut, a hores d’ara, és que estan concentrant els professionals per tal que puguin fer equip. Però l’AFA desconfia d’aquesta resposta i assenyala que a la Garriga ha pujat la població infantil i, com que "no donaven abast", enlloc d’incrementar la plantilla han apostat per eliminar el servei itinerant.



A preguntes d’aquest diari, Salut s’ha remès a una roda de premsa del conseller, Josep Maria Argimon, en què explica que s’està desplegant "un nou model d’atenció pediàtrica, amb les societats científiques, amb la creació d'equips territorials de pediatria, i en coordinació amb els hospitals de referència".

"Davant la manca de pediatres, estan centralitzant el servei i els estan traient dels pobles petits", lamenta Simón. Les famílies rebutgen el que consideren una "decisió unilateral" i confien que amb la mobilització podran, almenys, assolir un acord per recuperar, encara que sigui parcialment, el servei perdut.