El Port de Barcelona manté una bona salut financera tot i la caiguda dels tràfics per la incertesa econòmica

De manera similar a la resta de ports mundials, especialment els asiàtics, les xifres de volum de negoci del Port de Barcelona han sigut negatives durant la primera part de l'any. Fins al mes de juliol, la infraestructura ha mogut 38 milions de tones de mercaderies, un 10% menys si es compara amb el mateix període de l'any passat. Els responsables de l'entitat atribueixen la dada "al marc de la conjuntura econòmica actual, amb un comerç mundial llastrat pels efectes de les tensions geopolítiques".

El director general del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, preveu que la xifra de negoci d'enguany millori la del 2022

Malgrat aquest fre a l'activitat, el director general del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, preveu que la xifra de negoci d'enguany millori la del 2022. Durant la presentació dels resultats del primer semestre, Carbonell va revelar que la facturació va superar els 92 milions d'euros, el que representa 4,2 més que el 2022, el que en termes percentuals suposa un 5% més que fa un any. Paral·lelament, la xifra de negoci a tancament de l'any passat es va incrementar un 20%.

Durant els set primers mesos de l'any, han passat pel Port de Barcelona 38 milions de tones de mercaderies, uns trànsits en els quals destaquen els vehicles nous, que sumen 482.904 unitats i creixen un 67,4% i els sòlids a granel, 3 milions de tones i un 15,9% d'increment per sobre del mateix període de 2022.

El comportament que està tenint el trànsit de mercaderies al Port de Barcelona durant aquest any s'emmarca en la conjuntura econòmica actual

El comportament que està tenint el trànsit de mercaderies al Port de Barcelona durant aquest any s'emmarca en la conjuntura econòmica actual, marcada per la guerra d'Ucraïna, una inflació elevada, l'enduriment de les polítiques monetàries i la incertesa dels mercats financers, amb les grans economies experimentant desacceleracions del creixement. En aquest escenari, el trànsit de contenidors ha assolit entre el gener i el juliol d'aquest any 1,89 milions de TEUS, experimentant un descens del 10,6% respecte al mateix període del 2022. Destaca, però, el creixement que registra el cabotatge, amb un increment del 21,3% dels contenidors plens (70.817 TEUS), fruit de la millor situació de l'economia espanyola respecte a la resta de la Unió Europea.

Bon moment del automòbil

Durant la presentació dels resultats del primer semestre, es van evidenciar dues cares. D'una banda, baixades del 10,9% del trànsit de contenidors o del 15,8% als líquids a doll, mentre que els sòlids a doll han augmentat un 15,9% gràcies a les exportacions de ciment i sal i les importacions de cereals i farines per escassetat d'aquests productes a causa de la sequera. El sector que ha contribuït més a l'augment dels trànsits han estat els automòbils, amb una alça del 64,8%.

Les importacions han augmentat un 146,3% gràcies al posicionament de Barcelona com un hub d'entrada a Europa i als EUA dels cotxes elèctrics

El restabliment de les cadenes de subministrament han afavorit la recuperació dels trànsits de vehicles, el sector que presenta millor comportament en els trànsits del port de Barcelona durant el primer semestre. Entre el gener i el juny, s'han mogut 410.809 cotxes, xifra que suposa un increment del 64,8%. Tot i aquests bons resultats de les exportacions de vehicles, el focus s'ha de posar a les importacions, que han augmentat un 146,3% gràcies al posicionament de Barcelona com un hub d'entrada a Europa i als EUA dels cotxes elèctrics.

Fruit d'aquesta demanda, des del Port de Barcelona s'ha admès que s'està produint un dèficit de 'car carriers', els vaixells que transporten els vehicles, que es preveu solucionar una vegada es construeixin les comandes ja ordenades. De fet, aquesta tendència, derivada de l'aposta pel trasllat de la producció automobilística cap al sud-est asiàtic, ha comportat un increment exponencial del preu dels nòlits dels vaixells que transporten automòbils, semblant al viscut pels dels contenidors durant la pandèmia de la Covid-19.

Aposta sostenible

La xifra de negoci del Port de Barcelona va augmentar un 20% durant l'any passat

Més enllà de les dades vinculades a l'activitat, la xifra de negoci del Port de Barcelona va augmentar un 20% durant l'any passat, segons es reflecteix a la Memòria Corporativa de l'entitat, publicada recentment. Així, el 2022, l'import net en aquest concepte va assolir els 181,2 milions d'euros, xifra que suposa 29,7 milions d'euros més que el 2021. Aquest increment s'explica en una part important per la recaptació més gran a les taxes portuàries, que el 2022 van suposar 162,5 milions d'euros, un 18% més que els 137,4 del 2021. En global, 25 milions d'euros més.

Fa 10 dies, el Port de Barcelona va treure a licitació la construcció de la subestació elèctrica que esdevindrà el node principal de la xarxa per electrificar els seus molls, fent possible la descarbonització de l'activitat portuària. La licitació de l'obra té un pressupost de 14 milions d'euros i inclou la redacció del projecte, la direcció i l'execució de les obres, així com el manteniment i l'operació de la subestació durant un període de dos anys un cop finalitzi la seva construcció, prevista per a l'any 2025.

La construcció de la nova subestació es farà en paral·lel als nombrosos tràmits i obres necessaris per fer realitat el projecte 'Nexigen' per a l'electrificació dels molls, en què el port preveu invertir, en les primeres fases, uns 130 milions d'euros. En paral·lel a la subestació, es construirà la xarxa de mitjana tensió que unirà aquest equipament amb les diferents terminals, incloent-hi la connexió subterrània que unirà els molls de l'Energia i Adossat, permetent electrificar totes les terminals de creuers, on fins a sis vaixells es podran connectar de forma simultània i la futura terminal de ferris.

Salvadó: "El port està treballant des de fa temps per ser una infraestructura sostenible, però l'emergència climàtica demana que tots els projectes que estem desenvolupant en aquest àmbit s'accelerin

Durant el segon semestre de l'any, segons explica el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, l'entitat continuarà avançant en els reptes que estableix el seu IV Pla Estratègic 2021-2025. Salvadó destaca que "el port està treballant des de fa temps per ser una infraestructura sostenible, però l'emergència climàtica, aquest any més evident que mai, demana que tots els projectes que estem desenvolupant en aquest àmbit s'accelerin. La transició energètica, l'impuls de combustibles més nets i l'electrificació de molls són els grans eixos sobre els quals treballem".