Què pots fer el primer cap de setmana de juliol a Catalunya?

L'estiu ha arribat carregat d'activitats d'oci i cultura per aprofitar el màxim les vacances, i pels que encara no ho estan, els caps de setmana. Després d'una revetlla com les d'abans de la pandèmia, fem un repàs de les agendes culturals de municipis i ciutats d'arreu del territori i en seleccionem les propostes més destacades.

A Barcelona, t'espera el Sant Jordi d'estiu, el festival Per Amor a L'Hart, el festival Vida, el Mecal o Grec 2023 i cinema a la fresca; a Girona, el Festival Undàrius; a Lleida, el XXV Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes; i a Tarragona, la 13a Festa del Trepat de Barberà de la Conca i una nova edició del Mercat Medieval de Batea.

Rambla Vila del Llibre

La Rambla Vila del Llibre torna, de la mà d'Amics de la Rambla i la Xarxa de Viles del Llibre, a l'emblemàtic passeig barceloní aquest dissabte i diumenge. Podriem dir que és el Sant Jordi d'estiu. Més d'una trentena d'editorials independents i de llibreries ocuparan el centre de la Rambla, la Rambla dels Estudis i de Sant Josep, entre l'Hotel 1898 i el pla de l'Os.

El programa d'aquesta segona edició pivotarà sobre dos eixos: els autors d'orígens diversos que viuen i escriuen a Barcelona i la història de la Rambla. Els protagonistes seran Rodrigo Fresán, Ale Oseguera, Constanza Ternicier, Edgardo Dobry i Matías Néspolo.

Per Amor a L'Hart, el festival d'arts de carrer de l'Hospitalet

Aquest cap de setmana tindrà lloc el Per Amor a L'Hart, el festival d'arts de carrer de l'Hospitalet, que celebra la seva XIX edició amb una programació compta amb propostes artístiques de carrer gratuïtes, que inclouen disciplines com el circ, la dansa urbana i contemporània i la música en viu.

L'espai central del festival serà, com en edicions anteriors, el parc de la Remunta, però també hi haurà espectacles a altres espais de L'Hospitalet, com la plaça de l'Ajuntament, que acollirà la inauguració del festival, els jardins de la Biblioteca de Can Sumarro, i la plaça de Lluís Companys.

Les actuacions aniran a càrrec tant de companyies de renom del país com internacionals: l'austrialiana !5 feet6, el duo d'origen argentí i francès Duo Kilombo i Tripotes, des de Bèlgica, entre moltes altres.

Vida Festival 2023

Estiu és sinonim de festivals. Canet Rock, el Sónar, el Cruïlla, l'Acampada Jove... Aquest cap de setmana torna el festival més esperat de Vilanova i la Geltrú, amb tres dies de música non-stop des de les cinc de la tarda fins ben entrada la matinada. El Vida Festival tornarà a repetir emplaçament, la Masia d'en Cabanyes, i l'omplirà de talent local i internacional.

Enguany sonaran artistes i grups musicals de la talla de Julieta Venegas, Habla de mí en presente, Núria Graham o Jorge Drexler, però també artistes emergents del panorama musical en català com la Julieta, Maria Hein o Ven'nus.



Mecal: Festival de Curtmetratges i Animació de Barcelona

El Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona (Mecal) arriba a la seva 25a edició aquest cap de setmana amb més de 300 curtmetratges d'animació, ficció i documental. Fins al diumenge que ve, diversos espais de Barcelona (alguns a l'aire lliure) acolliran projeccions provinents de més de 100 països d'arreu del món. Alguns dels treballs han estat seleccionats en els principals festivals internacionals, com la Berlinale, Cannes, Locarno o la Biennale de Venècia.

A banda de projeccions hi haurà també activitats paralel·les com ara conferències i tallers. Totes les sessions i actes del festival seran gratuïtes.

Grec 2023

Aquest dijous es dona el tret de sortida al Grec 2023, el festival de les arts vives i escèniques de la ciutat amb més de 90 espectacles amb l'epicentre al Teatre Grec de Montjuïc. Tot i que enguany la programació també arribarà a altres espais de la ciutat, com el Dipòsit del Rei Martí o l'Hospital de Sant Pau.

Entre la norantena de propostes, el mateix festival recomana apuntar una sèrie de noms en la llista "d'imperdibles" d'aquesta edició. En l'apartat d'internacionals destaca la visita d'Ivo van Hove, director de l'Internationaal Theater Amsterdam, amb Who killed my father, adaptació d'un text d'Édouard Louis; i l'estrena mundial que Sasha Waltz farà amb l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu al Teatre Grec a partir de la setena sinfonia de Ludwig van Beethoven, entre d'altres.

També passaran pel Grec els nous espectacles d'Aina Alegre, Eu Manzanares, Carlota Subirós, Sergi Belbel i de les companyies com Agrupación Señor Serrano, La Veronal o La Conquesta del pol Sud, entre d'altres.



Festival Undàrius de Girona

Aquest cap de setmana arriba una nova edició de l'Undàrius, el festival d'estiu de Girona amb vocació transfronterera i dedicat a la cultura popular i tradicional, catalana i occitana, però també obert i connectat amb les altres cultures d'Europa. El certamen oferirà una programació farcida de tallers, cursos, concerts, balls i espectacles oberts a tothom. L'entrada a tots els actes és gratuïta.



XXV Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes

Fins a l'1 de juliol, l'Auditori Municipal Enric Granados de Lleida acollirà la 25a edició del Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes, un reconeixement a la figura del mestre Ricard Viñes on es repartiran més de 200.000 euros en premis. Enguany comptarà amb actuacions de 17 intèrprets d'onze països del món.



13a Festa del Trepat (Conca de Barberà)

Barberà de la Conca, un petit poble de la Conca de Barberà, viurà un cap de setmana d'activitats vinculades al món del vi, l'art i la cultura en el marc de la 13a edició de la Festa del Trepat. Els visitants podran degustar vins elaborats amb la varietat típica d'aquesta comarca del tarragonès, el trepat. Hi haurà cellers de la zona i estaran acompanyats de diverses propostes musicals i gastronòmiques.



XXV Mercat Medieval de Batea

I acabem amb el mercat medieval de Batea (Terra Alta), que viurà un cap de setmana d'activitats al voltant del passat medieval del municipi de les Terres de l'Ebre. Hi haurà paradetes, espectacles, cercaviles, sopars i concerts per a tots els públics.