Les principals Festes Majors de Catalunya d'aquest inici de juliol

L'estiu ha arribat i també ho fan les festes majors arreu del territori català. Molts municipis s'uneixen i es cohesionen durant uns dies de l'any, a través de programacions amb activitats pensades per a tota la família, des de concerts per a totes les edats, passant per activitats per a infants o els actes més tradicionals.

Aquest primer cap de setmana de juliol serà un cap de setmana gran a molts municipis on celebraran els actes centrals de les seves respectives festes majors. Per això, en repassem algunes de les principals a Catalunya d'aquests darrers dies de juny i especialment els primers de juliol.

Festa major de Premià de Mar

La Festa Major 2023 de Premià de Mar va arrencar dilluns 26 amb els actes previs, mentre aquest dimecres 28 arranquen els actes centrals amb el pregó. La festa de Sant Pere s'allargarà fins diumenge 2 de juliol. Enguany divendres es recupera la batalla de bombardes entre ibers i romans, en comptes de la batalla d'aigua, a causa de la sequera. Això enmig d'una programació on també destaquen les activitats esportives i especialment els concerts per a totes les edats.



Festa Major de Sant Pere i Sant Pau a Canet de Mar

A Canet de Mar la festa major de Sant Pere i Sant Pau ja va arrancar amb activitats prèvies el divendres 16 de juny, però el programa s'allarga fins dissabte 15 de juliol. El gruix d'actes es va iniciar amb el Pregó del passat dijous dia 22, mentre un dels dies forts serà aquest dijous dia 29, festa local, on se celebrarà l'Ofici de Sant Pere i hi haurà concert, ball i focs artificials.

Festa Major de Vic

La Festa Major de Vic, que se celebra amb motiu de les festes de Sant Miquel dels Sants, es va iniciar el passat dilluns dia 26 amb els actes previs, i s'allargarà fins a la traca final del 9 de juliol. En total, una programació amb més d'un centenar d'activitats i dos aniversaris, els 75 anys de la Colla Sardanista Riallera i els 25 anys dels Sagals d'Osona. Les colles faran les seves particulars festes i el dissabte 1 de juliol a la tarda es farà La Crida.

Festa Major de Rubí

Des d'aquest dimecres 28 de juny i fins diumenge 2 de juliol, Rubí celebra la Festa Major de Sant Pere. Serà la festa del centenari de l'Esbart Dansaire de Rubí, el que se celebrarà en diversos moments de la programació. S'espera que la 40a Ballada de Gitanes al Carrer sigui una de les més participatives. Entre les novetats, suma la plaça de Pep Rovira com a escenari estable de concerts de rock, consolida la plaça de Pearson com a seu d'espectacles nocturns d'humor i de màgia, i reconverteix la plaça d'Estanislau Figueras en un espai de músiques tranquil·les i activitats familiars accessibles.

Festa Major de Sant Cugat del Vallès

També del 28 de juny al 2 de juliol se celebra la festivitat a Sant Cugat del Vallès. Són més de 170 activitats i concerts els que estan programats durant aquests cinc dies, en una festa sota el lema 'Ho petem'. Més enllà dels actes tradicionals, la gran quantitat de concerts que proposa l'organització, destaquen grups com Els Catarres, Figa Flawas, Roba estesa o Pop per xics.

Festa Major de Sant Pere a Alp

I també la Festa Major d'Alp se celebra des d'aquest 28 de juny fins al 2 de juliol. El dijous 29 és Sant Pere, el dia central de la festa, on hi haurà activitats tradicionals com la mostra de cultura catalana. La localitat aposta per l'oferta musical, amb la 'Circus Party' amb dos discjòqueis, entre altres activitats per a totes les edats. També destaca el retorn de la Colla Castellera de Cerdanya. La festa donarà el tret de sortida al Sona a Vermut, una iniciativa que es va iniciar l'any passat durant el juliol i agostes amb concerts i vermuts a diversos punts d'Alp.

Festa Major de Terrassa

Del divendres 30 de juny al dimecres 5 de juliol la ciutat de Terrassa celebra la seva festa major. Els concerts amb noms com Lildami, Miki Núñez, Nena Daconte o Triquell seran alguns dels protagonistes de la programació, així com les jornades de portes obertes d'alguns equipaments. Els actes tradicionals com l'encesa del ciri de festa major, la baixada i l'arribada del Drac i el Pregó autèntic es faran el divendres, en l'inici d'altres actes tradicionals com balls, sardanes, cercavila i correfoc.

Festa Major d'Arenys de Mar

Arenys de Mar celebrarà la festa major de Sant Zenon amb els actes centrals del 5 al 9 de juliol, amb propostes com l'enramada de la Placeta que precedirà la festa aquest dimarts dia 2, i d'altres que l'allargaran fins al cap de setmana següent. El divendres 5 s'obrirà la festa amb el pregó i el brindis popular. La programació d'enguany ha tingut cura en l'oferta musical i les propostes de concerts, balls amb orquestres i les barraques a la platja abasten tot el perfil d'edats i gustos musicals.