El PP imposa el castellà als premis Ciutat de Palma, que tornaran a ser bilingües 

Nou atac al català. Els premis Ciutat de Palma tornaran a ser bilingües després d'eliminar el castellà ara fa vuit anys, el 2015, quan es va decidir només acceptar obres en català per fomentar la creació de títols en aquesta llengua. Ara, però, el nou equip municipal de l'Ajuntament de Palma, en mans del Partit Popular des de les eleccions del 28 de maig, ha anunciat un canvi a les bases de la convocatòria per incorporar també el castellà.

Així doncs, a les categories entre les quals hi ha el premi Llorenç Villalonga de novel·la i el Joan Alcover de poesia, s'hi sumaran l'antic premi de novel·la en castellà Camilo José Cela, dotat amb 24.000 euros, i el premi de poesia en castellà Rubén Darío, amb 12.000 euros.



L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) considera que la decisió és "arbitrària i ideològica"

Així ho ha anunciat el tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Palma, Javier Bonet, que ha justificat el nou canvi perquè "fa normal allò que és normal al carrer, que cada persona pugui escollir lliurement i sense imposicions la llengua amb la qual vol manifestar els seus pensaments". El món literari ja ha mostrat el seu rebuig a la imposició del castellà als premis.

En un comunicat, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) considera que la decisió és "arbitrària i ideològica", "i encara més en un context de minorització i d'atac orquestrat contra la nostra llengua com el que patim avui". La incorporació dels premis en castellà "suposa -diuen- un greuge més al prestigi dels guardons i fomenta la desafecció entre els creadors literaris", en part degut a la "intermitència a què canvis com aquest sotmeten el certamen després de cada mandat polític, retornant-lo als anys més foscos de la història recent de les Illes Balears".



"Aquests guardons, creats per l'ajuntament l'any 1955, han tingut com a objectiu el foment de la creació en la llengua catalana i la promoció i difusió de la nostra literatura d'ençà de l'any 1979. És per això que la convocatòria d'uns guardons bilingües resulta inadmissible", diu l'entitat. En aquest sentit, ha exigit que "el seny s'imposi, i que l'Ajuntament de Palma reconsideri la seva posició i sigui respectuós amb més de quaranta anys d'història democràtica dels premis".



Un compromís electoral

Amb aquesta decisió, el PP compleix un dels compromisos anunciats durant la campanya electoral, que era incorporar els guardons destinats a obres en castellà. De fet, durant els períodes en els quals ha governat el Partit Popular -del 2004 al 2008 i del 2011 al 2015- s'ha recuperat el format bilingüe, que és el que es va imposar des del 1955 fins al 1979, quan amb l'autogovern, es van establir només en català.

Finalment, el 2015, amb el canvi de govern del PSIB-PSOE i Més per Mallorca, i gràcies a les crides al boicot de diverses entitats lingüístiques, van passar a ser només en català. Fins aquest any, que el Partit Popular ha tornat a canvis les bases.

La incorporació dels nous guardons obliga a incrementar el pressupost total dels premis fins als 132.000 euros, la qual cosa suposa una modificació dels pressupostos municipals.