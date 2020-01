L’endemà que el Tribunal Suprem decidís no deixar-lo sortir de la presó i sentenciar que no el considera eurodiputat, Oriol Junqueras ha assegurat que amb decisions d’aquest tipus els poders de l’Estat espanyol “actuen buscant venjança, no justícia. Pensen que estan defensant Espanya i s’estan carregant el seu propi estat”. En una entrevista a Rac 1, el president d’ERC ha manifestat que “cada nova injustícia m’omple encara de més força i energia per continuar lluitant. No tenen ni idea de qui som, no ens rendirem mai”.



En paral·lel, aquest mateix divendres la família de Junqueras -en concret el seu pare, Artur, i la seva dona, Neus Bramona- ha demanat l’habeas corpus al jutjat de Manresa. Aquest mecanisme s’aplica quan es considera que l’afectat està en una situació de “detenció il·legal”, de manera que ara serà el jutjat de la ciutat el que haurà de decidir sobre la llibertat del polític.



L’exvicepresident de la Generalitat s’ha mostrat molt crític amb la decisió del Suprem i considera que l’estratègia judicial que segueix la seva defensa està obrint “un esvoranc a l’Estat amb les seves decisions judicials. Per mantenir la seva idea de ‘la santa unidad del reino’ i per les seves ganes de venjança són capaços de prendre decisions que els situen fora de la legalitat europea. No respecten ni els tribunals de la Unió Europea. On arribaran? Van camí de l’aïllament absolut”. En aquest sentit, es mostra convençut que tard o d’hora podrà exercir d’eurodiputat i avisa a l’Estat que com “més trigui a rectificar, més dur serà el cop que rebrà”. Per a ell, “han traspassat els límits imaginables, estan destruint el seu propi estat”.



També ha assegurat que els darrers episodis estan provocant un canvi en la percepció europea, fonamentalment arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE): “Estem guanyant la batalla de la legitimitat i la justícia a ulls de tota Europa. Tothom està entenent que la democràcia a l’Estat està en perill i que hi ha presos i preses polítiques i exiliats”.



Finalment, ha criticat que el president del Govern, Quim Torra, insinués que li podrien donar un permís extraordinari per poder assistir dilluns a la sessió del Parlament Europeu, que es farà a Estrasburg: “No és responsable ni oportú jugar amb la llibertat i les expectatives d’una persona empresonada. Algú creu que si existís una possibilitat viable i real de fer que pogués anar al Parlament Europeu el dilluns, no l’aprofitaríem?”.