Si hi ha un factor que pot mesurar la veritable estabilitat d'un executiu és la seva capacitat per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat, la mesura més important de cada legislatura i una autèntica prova de foc per a saber fins a quin punt el Govern gaudeix de suports parlamentaris.



Pedro Sánchez és conscient d'aquesta màxima, per la qual cosa no aspira només a arribar fins al final de la legislatura, sinó que vol protagonitzar una demostració de força aprovant uns nous Pressupostos de cara al 2022, sobretot després d'haver convertit els comptes de Cristóbal Montoro en les més longeves de la història de la democràcia, després d'haver-se vist forçat a conviure amb ells durant diversos anys.

Amb l'arribada dels fons europeus i uns Pressupostos (els de 2021) concordes a la realitat econòmica actual (marcada per la pandèmia del coronavirus), el Ministeri d'Hisenda ja ha posat en marxa la maquinària per a tenir llestos uns nous comptes abans de finals d'any.



L'objectiu del departament dirigit per María Jesús Montero és el de portar aquest mateix mes de juliol el sostre de despesa al Congrés (no requerirà de votació en aquesta ocasió, sinó que el Govern espanyol informarà la Cambra de quin és el nou límit de despesa pública) per iniciar, d'aquesta manera, el camí cap a uns nous Pressupostos.

No obstant això, abans fins i tot de tirar a caminar, els comptes de 2022 ja tenen un primer obstacle que podria dificultar la seva aprovació, i que no és una altra que les diferències entre els dos partits que sostenen l'Executiu estatal respecte a la reforma fiscal. No es tracta d'una cosa nova en el si de la coalició, ja que l'any passat les diferències respecte a la distribució dels impostos van llastrar les negociacions dels Pressupostos de 2021, que finalment van sortir amb el suport de totes dues formacions (acord mediant) i amb una àmplia majoria en el Congrés dels Diputats.

Unidas Podemos ja li ha traslladat als socialistes que la seva intenció és la de portar la reforma fiscal pactada en l'acord de coalició a l'exercici pressupostari del pròxim any, sobretot després que l'espai confederal renunciés a una reforma integral de la fiscalitat en els Pressupostos de 2021.



En aquest moment, els de Pedro Sánchez exploraven l'opció de tirar endavant els comptes amb Ciutadans i posar en pràctica la famosa "geometria variable" que el president defensava fins i tot abans de l'arrencada de la legislatura. No obstant això, mesos abans de les votacions definitives, Pablo Iglesias va aconseguir diversos acords amb els partits del denominat bloc de la investidura, aconseguint així un important suport que va allunyar als socialistes dels d'Inés Arrimadas.

Després de l'aprovació dels indults als líders polítics del procés, en la coalició donen per pràcticament impossible que aquest escenari es pugui repetir, i es dona per fet que els suports que buscarà el Govern espanyol són els del bloc de la investidura (Sánchez ja hauria departit sobre els comptes en la seva reunió la setmana passada amb el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès).



Lliures de la batalla de les majories que es va lliurar l'any passat, la reforma fiscal serà un dels principals focus per a Unidas Podemos en la negociació pressupostària, sobretot després que la política internacional al màxim nivell estigui apuntant cap a la construcció d'una fiscalitat que acabi amb alguns privilegis dels més rics per reconstruir les economies colpejades per la pandèmia del coronavirus. L'últim exemple d'això és l'acord històric de l'OCDE que obliga les multinacionals a pagar als seus països d'origen un 15% en impostos per les seves activitats a l'estranger.

Unidas Podemos està decidit a donar la batalla en el si del Govern espanyol perquè la reforma fiscal compromesa en l'acord de coalició sigui recollida en el pròxim exercici pressupostari. "L'OCDE ha aconseguit un acord històric de 130 països, i aquest consens ha de portar-se al nostre país. Estem a set punts de recaptació de la mitjana d'Europa, la pressió fiscal es carrega fonamentalment a l'esquena dels treballadors, de les pimes i els autònoms. Hem de sortir d'aquesta crisi amb què els que més tenen aportin més i els que menys, deixin d'aportar tant", ha defensat aquest dilluns la portaveu de Podemos Isa Serra.

Sánchez ajorna la reforma a 2022

Les reivindicacions d'Unidas Podemos apareixen només uns dies després que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciés de manera clara i taxativa que la reforma fiscal no es contemplarà en els Pressupostos de 2022.



Sánchez va indicar que aquesta reforma fiscal, compromesa en el seu programa i acordada amb Unidas Podemos en l'acord de coalició, no toca ara, però sí que va dir que "queda pendent".

El president espanyol va explicar fa uns dies que amb els nous Pressupostos, "el que volem fer precisament és recuperar l'economia, sortir d'aquesta, superar aquesta pandèmia, modernitzar la nostra economia amb els fons europeus, i aquest és el full de ruta que té el Govern d'Espanya" de cara al pròxim any.



Per a Sánchez, els Pressupostos del pròxim any ha d'anar orientats fonamentalment a consolidar la recuperació econòmica, la qual cosa sembla que no és compatible amb una reforma fiscal, "i també a crear ocupació jove i cerca la recuperació més justa possible", va dir.

No obstant això, fonts del Govern estatal asseguren que hi haurà reforma fiscal en aquesta legislatura, en la qual està treballant intensament el Ministeri d'Hisenda des de fa mesos, i que serà una reforma àmplia, que toqui nombrosos aspectes de l'actual sistema i que buscarà ser més equitativa.