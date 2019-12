La segona reunió d'aquest dimarts entre les delegacions del PSOE i ERC per intentar arribar a un acord de cara a la investidura de Pedro Sánchez sembla que arrencarà amb enfocaments molt diferents, perquè mentre els socialistes el que volen posar sobre la taula és fonamentalment una proposta de més autogovern per a Catalunya, els republicans catalans diuen que el conflicte que cal resoldre és de sobirania.



Excepte algun as a la màniga que pugui treure el PSOE en l'últim moment, la delegació socialista que es reunirà amb ERC porta una proposta d'acord clara i ja coneguda que es podria resumir en tres punts: més autogovern per a Catalunya, un nou finançament que tingui en compte alguns dels plantejaments nacionalistes i més inversions de l'Estat a la Comunitat.

A mig termini, el PSOE podria oferir una reforma constitucional per a un nou encaix de Catalunya dins d'Espanya

I, a tot això, se sumarà que el PSOE no s'oposa a una taula de partits -encara que falta precisar en quin format i quin seria el seu objectiu i contingut-, ni tampoc a reactivar les comissions bilaterals entre els dos Governs, que ja fixa l'actual Estatut.



El PSOE; segons fonts consultades, no passarà d'aquí i continua mantenint les seves línies vermelles: no assumirà el dret a l'autodeterminació, ni acceptarà la celebració d'un referèndum per la independència. A més, ni es planteja debatre la integritat territorial d'Espanya.



Tot això seria el més immediat que la delegació del PSOE vol posar sobre la taula, però tampoc es descarten compromisos a mig termini, com afrontar una reforma constitucional que busqui un nou encaix de Catalunya dins d'Espanya o recuperar competències que li van ser denegades pel Tribunal Constitucional en la sentència de l'Estatut a través de noves lleis orgàniques.

El PSOE creu que si ERC de debò té voluntat que s'iniciï la legislatura i no anar a unes terceres eleccions, l'oferta socialista té els suficients atractius perquè pugui ser acceptada pels republicans catalans i facilitin amb la seva abstenció la investidura de Sánchez.



En aquest sentit, els socialistes insisteixen que només un Govern de PSOE i Unidas Podemos aposta pel diàleg per solucionar la situació, que ja admeten com un “conflicte polític” i no sols un problema de convivència.



No obstant això, aquesta proposta del PSOE no sembla suficient per a ERC, que aquest dilluns va deixar molt clar que el conflicte és de sobirania i que és el tema que s'ha d'afrontar. Per a ERC està superada la fase de demanar transferències de noves competències o d'abordar un nou finançament, i ni tan sols contemplen com a sortida l'elaboració d'un nou Estatut.



A més, ERC va tirar un nou gerro d'aigua freda a les presses que té el PSOE perquè hi hagi Govern abans de final d'any. El coordinador d'ERC, Pere Aragonés, va descartar que pugui donar-se un acord ràpid i va plantejar un escenari de negociació de "diverses setmanes", per la qual cosa tot apunta al fet que no hi haurà investidura fins a l'any vinent, excepte un acord per sorpresa i inesperat.