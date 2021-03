El PSOE renuncia a regular els lloguers i Podemos considera que incompleix "flagrantment" l'acord de coalició

Unidas Podemos ja coneix la proposta del PSOE en matèria de lloguers que el Ministeri de Transports vol incloure en la futura llei d'Habitatge i, lluny d'estar-hi d'acord, els de Pablo Iglesias creuen que es tracta d'un "incompliment flagrant" de l'acord de coalició perquè no inclou una regulació directa dels preus dels lloguers. El dimarts a la tarda, el secretari general d'Habitatge, David Lucas, va remetre a la secretària d'Estat d'Agenda 2030, Ione Belarra, la seva oferta d'incentius fiscals per a tractar de frenar les pujades abusives. Aquest dissabte, desenes d'entitats es mobilitzaran a Barcelona per exigir que la futura llei estatal d'habitatge reguli els lloguers.

L'enviament d'aquest document tenia l'objectiu de servir de preparació de la reunió que tots dos equips (el del Ministeri de Transports i el de la Vicepresidència de Drets Socials) han celebrat aquest dimecres al migdia. Des del departament dirigit per José Luis Ábalos asseguren que han presentat "una ambiciosa proposta per a frenar les pujades abusives del lloguer i afavorir l'oferta d'habitatge en condicions assequibles per a les persones amb menor renda, joves i col·lectius més vulnerables, i afavorir l'oferta d'habitatge social".



No obstant això, per a Unidas Podemos aquesta proposta no només incompleix l'acord de coalició (per no incloure un límit de preus per als lloguers abusius en les zones tensionades), sinó que, denuncien, pretén que es dediquin "recursos públics" perquè "tots els contribuents" assumeixin "les rebaixes en la renda que realitzi qui tingui un habitatge en lloguer".

En concret, la proposta, a la qual ha tingut accés Públic, proposa una sèrie de rebaixes en l'IRPF per a aquells propietaris d'immobles que signin contractes d'arrendament a preus més baixos en determinats supòsits. En concret, en aquelles zones declarades tensionades (on s'ha produït un increment sostingut dels lloguers i les famílies destinen molts recursos a pagar-los), Transports proposa una sèrie de rebaixes en aquest impost en els casos en els quals s'incorpori habitatge al mercat del lloguer (20% de reducció en l'IRPF) o quan se signi un nou contracte on hi hagi una rebaixa de la renda d'un 10% (el que donaria lloc a un 40% de reducció en l'IRPF).

Tenint en compte l'actual reducció del 60% en el rendiment net del lloguer d'habitatge habitual, la proposta recull que un propietari podria aconseguir una reducció de fins al 90% en l'IRPF, la qual cosa empenyeria, al seu judici, als arrendadors a baixar els preus del lloguer.



"Si un propietari signa un nou contracte de lloguer en una zona tensionada reduint un 10% la renda del contracte anterior, tindria dret a una reducció del 90% sobre el rendiment net en la seva declaració. És a dir, suposant un contracte d'arrendament de 700 euros mensuals, si signa un nou contracte per 630 euros, tindria dret a un benefici fiscal en IRPF de prop de 950 euros a l'any, superior al benefici net que li reportaria optar per un increment de la renda", recull la proposta a tall d'exemple.



Per a Unidas Podemos, la proposta "no sols incompleix l'acord de Govern per no incloure la regulació de preus del lloguer, sinó que a més és antisocial en promoure que qui més té, i més ha contribuït a inflar la bombolla, es beneficiï en major mesura d'aquests incentius sostinguts amb els diners de tots i totes". "Prova d'això", expliquen des de la formació morada "és que sobre la base d'aquesta proposta, com més cara sigui la renda i més habitatges tingui un propietari, major serà el benefici fiscal que rebi".

Els d'Iglesias asseguren sentir-se "sorpresos" perquè Transports enviï una proposta "sense base empírica avalada pel Ministeri d'Hisenda i es negui a implementar una mesura, com és la de la regulació dels preus del lloguer, que s'ha demostrat eficaç en altres països i en ciutats com Barcelona".



La formació morada també lamenta que la proposta no reculli "cap mesura dirigida als grans propietaris constituïts en empreses com Blackstone i la resta de fons voltor, que podrien continuar cobrant lloguers abusius com fins ara i especulant amb el dret a l'habitatge". "Cal recordar que aquests fons són els qui han aconseguit augmentar els preus del lloguer al nostre país construint artificialment una bombolla a través de la retenció d'habitatge buit i altres mecanismes", denuncien.

Es continuarà negociant

Fonts del Ministeri de Transports han defensat la seva proposta i, encara que reconeixen que hi ha diferències amb les postures que defensa Unidas Podemos, asseguren que es continuarà negociant i en els pròxims dies es reuniran els equips tècnics per a intentar buscar punts de consens.



Aquestes fonts apunten al fet que la idea del Ministeri sempre ha estat donar incentius per a propiciar la rebaixa dels preus del lloguer, i considera que el projecte de llei "es troba entre els més avançats d'Europa quant a mecanismes efectius dirigits a frenar les pujades de lloguer abusives i, fins i tot, per a propiciar la baixada dels preus en zones de mercat tensionat".



El Ministeri insisteix que la llei pretén "posar límit" a les tensions existents en el mercat immobiliari de lloguer que es concentra en determinades poblacions i zones, i que la llei va dirigida especialment a "persones amb menor renda, i joves".

A més, fonts del Ministeri de Ábalos mantenen que amb aquesta proposta es compleix l'acord de Govern amb Unidea Podemos, encara que hi hagi diferències en les mesures que s'han d'aplicar per a obtenir la baixada dels preus del lloguer. "Nosaltres creiem que les més efectives són les que proposem", asseguren.