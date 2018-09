Quim Torra: "Arribaré tan al final com el Parlament de Catalunya vulgui arribar"

A les portes dels mesos més intensos del curs polític, els estira-i-arronsa entre l’Estat i el Govern van agafant voltes. El president espanyol, Pedro Sánchez, ja havia reiterat que la seva opció no era un referèndum d’autodeterminació per Catalunya i que, en tot cas, la solució podria passar per una reforma estatutària. Aquest dilluns, Sánchez ha insistit en una entrevista a la cadena SER que només preveu un referèndum a Catalunya per un nou Estatut i per millorar l’autogovern, però no per la independència. El socialisme espanyol es mostra determinat en posar el focus en la defensa del text estatutari, aprovat i retallat pel Tribunal Constitucional durant l’era Zapatero, però ignorat sota el centralisme popular.



Que el govern central parli de referèndums no és llegit com una victòria des de la Generalitat. Aquest mateix dilluns, el president Quim Torra s’ha reafirmat en l’àmplia majoria social que avala un referèndum d’autodeterminació: "El 80% dels catalans vol un referèndum acordat, el 80% dels catalans està en contra de la repressió que s’ha produït durant aquests mesos, i el 80% dels catalans ja no considera la monarquia com una institució pròpia. Em semblen tres dades rellevantíssimes per afrontar aquest nou curs polític”, ha dit.



Torra, a més, ha tornat a posar sobre la taula la proposta de fer una marxa pels drets civils i nacionals del país i pel dret a l’autodeterminació que va anunciar aquest diumenge en l’acte d’homenatge a l’exconseller empresonat Josep Rull. Aquest dimarts, el president concretarà la seva proposta en la primera conferència al Parlament de Catalunya, a només una setmana de l’11 de setembre. Quim Torra, però, ha deixat clar quins són els seus límits pel que fa a la desobediència: "Arribaré tan al final com el Parlament de Catalunya vulgui arribar".



Per la seva banda, Sánchez ja ha assegurat que el govern central no s’aixecarà de les comissions bilaterals digui el que digui Torra al Parlament. La compareixença coincidirà amb la citació del magistrat Pablo Llarena a Bèlgica, demandat pels exiliats polítics per la seva presumpta imparcialitat pel que fa a la causa contra l’independentisme.