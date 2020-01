Els lletrats del Parlament avalen la continuïtat de Quim Torra com a president de la Generalitat i també com a diputat al Parlament, malgrat que la Junta Electoral Central (JEC) l’hagi declarat ja inhabilitat pel càrrec i la Junta provincial hagi declarat vacant el seu escó. En un informe dels serveis jurídics de la cambra legislativa, que avança El Periódico, es conclou que la JEC no és un organisme “competent” per acordar el cessament del diputat. I, reitera, que és precisament el Parlament de Catalunya qui, en tot cas, n’ha de decidir el cessament. De fet, el Tribunal Suprem ja va deixar clar fa uns dies que la destitució de Torra com a president estava en mans del legislatiu català.



Segons la informació difosa pel diari, si Torra fos cessat com a diputat podria continuar al capdavant de la Generalitat. Si més no, aquesta és la interpretació que fan els lletrats del Parlament, perquè “hi ha elements suficients, tant a partir d’una interpretació sistemàtica de les normes que regulen la institució de la Presidència, com de naturalesa lògica i gramatical, per considerar que l’eventual cessament en el càrrec de diputat per causa d’incompatibilitat no afectaria la seva continuïtat en el càrrec de president de la Generalitat”.



A més a més, els lletrats reiteren que la JEC té competències amb relació els “processos electorals en curs i fins que conclouen”, però que no és possible una “declaració d’inelegibilitat sobrevinguda”. Finalment, l’informe destaca que l’Estatut i la Llei de Presidència de la Generalitat estableixen com a causa de cessament “la condemna penal ferma que comporti la inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics”.



Torra va ser condemnat al desembre a un any i mig d’inhabilitació per desobediència pel cas dels llaços grocs. La sentència, però, no és ferma, ja que el Tribunal Suprem encara no s’ha pronunciat en darrer terme sobre el recurs presentat contra la condemna.



Precisament aquest dimarts la mesa del Parlament haurà d’abordar les peticions de Cs i el PP perquè es retiri “immediatament” l’escó a Torra, després que divendres la Junta Electoral de Barcelona el considerés ja vacant, en resposta a la decisió prèvia de la JEC, que va ser ratificada pel Suprem. L’alt tribunal, però, encara ha de resoldre sobre el recurs de la qüestió de fons, que és la condemna per desobediència que ha implicat la inhabilitació.