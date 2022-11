Quins són els llibres en català més venuts el novembre?

El sector editorial tanca l'any en bona forma i consolida el creixement de lectors i vendes de llibres dels dos darrers anys. Fa uns dies, el president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis resumia que "el 2022 havia estat un any bo". Segons el Gremi, el 64% de la població llegeix. Una bona notícia per a la literatura.

Dins d'aquest context de creixement del sector, cap preguntar-se quins són els llibres més venuts en aquesta llengua. Per respondre aquesta pregunta hem mirat cap a les llibreries Ona, Finestres, Laie i la Casa del Llibre. Segons les vendes registrades per aquestes llibreries, aquests són alguns dels llibres en català més llegits aquest novembre:

'1969'

La portada de 1969.

1969 (L'Altra Editorial) d'Eduard Márquez és una novel·la documental sobre el franquisme tardà que retrata els inicis socials de la transició. A partir de notes informatives de la policia, decrets, enquestes, cartes, discursos i, sobretot, testimonis, Márquez ha publicat una obra que mostra des de totes les veus un any que va canviar el rumb de la història espanyola. En paraules de l'autor, 1969 "és el començament del final del franquisme, quan la gent és plenament conscient que el règim està més debilitat del que sembla i comencen a preparar allò que vindrà, perquè la transició no es prepara el 1974".

'Pura passió'

La portada de Pura Passió.

A Pura Passió (Angle editorial), la recent premi Nobel de Literaura Annie Ernaux fa la crònica d'un enamorament apassionat a tocar dels cinquanta anys. I ho fa capbussant-se en els seus records i relatant-los amb total transparència en un relat honest. Al llarg d'una colla de mesos no farà altra cosa que esperar, a casa, les trucades d'un diplomàtic de l'Est amb el qual torna a sentir aquella follia emocional, física i intel·lectual: la passió en el seu estat més simple i pur. Una passió en cerca d'un plaer sense tendresa, viscut sense vergonya ni victimisme. Ernaux dibuixa el temps d'espera i d'absència, fet d'emocions i obsessions en una muntanya russa, quan l'amant ocupa el pensament i el món desapareix...

'La trena'

La portada de La trena.

A La trena (Salamandra), Laetitia Colombani aborda les històries de tres dones que, nascudes en continents diferents, comparteixen unes idees i uns sentiments que les uneixen en un poderós anhel de llibertat. La Smita (de l'Índia), la Giulia (d'Itàlia) i la Sarah (del Canadà) no es coneixen, però tenen en comú l'empenta i la tenacitat de les dones que rebutgen allò que el destí ha reservat per elles i es rebel·len contra les circumstàncies que les oprimeixen. Com fils invisibles, els seus camins s'entrellacen i van formant una trena que simbolitza la ferma voluntat de viure amb esperança i il·lusió.

'Kennedyana'

La portada de Kennedyana.

Els Kennedy són "la dinastia que va crear la trama perfecta". Arriben als Estats Units fugint de la fam a Irlanda i, en només quatre generacions, arriben a la presidència del país. De sobte, JFK és assassinat a trets. A Kennedyana (FOLCH & FOLCH), Vicenç Pagès -que va morir fa uns mesos- fa un retrat literari de la família més emblemàtica del món contemporani en una trama de conspiracions, assassinats, accidents i fets reals i inversemblants a parts iguals.

'Amor i enyorança'

La portada d'Amor i enyorança.

Amor i enyorança (Galaxia Gutenberg), de Theodor Kallifatides, és una història càlida i humana sobre els molts obstacles amb què topa un emigrant. Christo ha deixat els seus pares a Atenes i se n'ha anat a Estocolm. Té poc més de vint anys i una beca del govern suec li dona l'oportunitat d'estudiar història de les idees a la universitat, cosa que sempre havia estat el seu somni. Malgrat tot, està massa sol a Estocolm, on sobreviu amb feines precàries en empreses regentades per altres emigrants com ell. No domina encara l'idioma i Grècia continua present al seu cap i al seu cor. Però, quan coneix Rània, tot el seu món es posa de cap per avall.

'L'última victòria de l'URSS'

La portada de L'última victòria de l'URSS.

Després de publicar Rússia: l'escenari més gran del món, el periodista Manel Alías -entrevistat recentment a Públic-, corresponsal de TV3 a Moscou durant quasi set anys, ha tornat a repetir destinació a L'última victòria de l'URSS (Ara Llibres). En aquesta ocasió, el protagonista és l'esport. El llibre revela les claus del mètode soviètic per generar esportistes d'elit que han admirat arreu del món. El lideratge total en l'esport va ser un dels grans objectius que es va traçar l'URSS per marcar múscul davant del món.



Alías s'endinsa aquest cop en la història dels medallistes de rècord de la Unió Soviètica, entrenats des d'infants per excel·lir en les seves disciplines. Un nou relat d'històries apassionants amb l'estil directe, proper i humà característic de l'autor.

'Crims: la noia de Portbou'

La portada de Crims: la noia de Portbou.

Per concloure el llistat, una mica de la febre del programa basat en crims reals d'en Carles Porta. Crims: la noia de Portbou (La Campana) tracta la història de la desaparició i mort d'Evi Rauter. El 3 de setembre de 1990, l'Evi va sortir del pis de la seva germana a Florència. Mai se'n va saber res més. L'endemà, a Portbou (Alt Empordà) va aparèixer el cos d'una noia penjada d'un pi al costat del cementiri. Sense documentació ni nom, les autoritats van considerar-ho un suïcidi.



32 anys després s’ha descobert que aquesta noia era l'Evi. El llibre és un relat periodístic que desvela molts episodis emocionants, narrat amb rigor i amb un ritme trepidant, que ofereix noves claus d'una història de la qual encara no s'ha escrit el final. "En el cas de la noia de Portbou té més sentit que mai allò de posar llum a la foscor, perquè hem pogut explicar la història de l'Evi Rauter i continuarem intentant esbrinar els elements que falten per il·luminar tota l'escena", resumeix Carles Porta.