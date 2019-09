La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha assegurat l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya que, amb el PSOE de Pedro Sánchez, no hi haurà un referèndum. Granados ha explicat, a més, que creu que no ha de ser la ciutadania qui decideixi el futur del conflicte territorial: "No ha de ser la ciutadania qui dirimeixi una qüestió tan important com l'autodeterminació".



Aquest dijous, la portaveu socialista també s'ha referit a la pròxima sentència del Tribunal Suprem sobre l'1 d'octubre, de la qual ha dit que podrà agradar més o menys, "però en un Estat de dret s'ha d'acatar", segons ha declarat en una entrevista a Catalunya Ràdio.



En la línia del que ja va dir Pedro Sánchez des del Congrés dels Diputats a primera hora de la Diada, Granados ha explicat en un article a El Periódico que li agradaria que la senyera, l'himne i la Diada fossin símbols de tots: "El Govern del president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès continua deixant una part important de la ciutadania fora de la celebració i del sentiment de pertinença que qualsevol societat té amb els seus símbols", ha apuntat.

Eva Granados: "Un referèndum no serveix per resoldre una qüestió que divideix la societat.

Granados ha criticat que s'instrumentalitzi la Diada "per fer una reinterpretació del passat" i ha assegurat que l'independentisme trasllada una falsa idea de la història per fabricar un passat que no va existir. "Pretenien difondre la idea que Catalunya va ser un Estat independent fins a una suposada invasió espanyola el 1714. Però sabem que la realitat va ser una altra", ha valorat.



A més, la socialista també s'ha defensat de les crítiques dels comuns, que defensen que qualsevol estat democràtic permetria un referèndum: "El Brexit és una prova més que un referèndum no serveix per resoldre una qüestió que divideix la societat. Els polítics no hem de traslladar als ciutadans les decisions difícils sinó fer el contrari: aconseguir acords".



La portaveu ha apuntat que des del PSC proposen "un federalisme efectiu i equitatiu" perquè pensen que és el millor instrument per assegurar el progrés de Catalunya i Espanya.