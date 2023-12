La regió metropolitana de Barcelona aprova un full de ruta que supera els límits de l'AMB

El Consell General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) ha aprovat un nou full de ruta en sintonia amb les actuals dinàmiques metropolitanes, que supera els límits de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El Compromís Metropolità 2030' planteja els principals reptes de "la ciutat dels 5 milions", que comprèn el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, els Vallesos, el Garraf, l'Anoia, el Baix Penedès i l'Alt Penedès.

Això no obstant, el PEMB fixa el 2030 la data per saber "de quina manera es vol que es governi aquest territori". El coordinador general, Oriol Estela, recorda que actualment no hi ha els espais idonis per fer-ho, davant la "complexitat administrativa" que suposa la coexistència de diferents actors polítics que s'encavalquen. A banda de l'AMB i els ajuntaments, xoquen administracions supramunicipals com els Consells Comarcals, la Diputació de Barcelona o la vegueria del Penedès.

En qualsevol cas, el pla estratègic es fixa objectius globals en matèria d'habitatge, polítiques socials, mobilitat o medi ambient, que impliquen el desenvolupament de projectes des de la nova "escala territorial". Està format per vuit missions amb l'objectiu principal de reduir les desigualtats i combatre l'emergència climàtica. El PEMB ha estat consensuat amb tots els actors polítics, econòmics i socials implicats.

En concret, aquest nou full de ruta determina quins aspectes té sentit abordar-los des de la nova escala, plantejant accions en tres nivells. Són replicar experiències d'èxit al llarg del territori, escalar a nivell de regió metropolitana projectes de l'AMB o la ciutat de Barcelona, i crear nous projectes que ja en el seu punt de partida tinguin aquesta nova visió territorial de gran abast.

L'alcalde de Barcelona i president del PEMB, Jaume Collboni, i la presidenta de la Comissió Executiva del PEMB, Janet Sanz, han coincidit en assenyalar que aquesta gran metròpoli ha de tenir una estructura "federal i policèntrica", com ho és la seva realitat urbana. I que s'ha de fer tenint en compte la veu de tots els seus actors, administracions, sector privat i ciutadania.

Collboni n'ha parlat durant el Consell General del PEMB, on ha apuntat que reptes com el canvi climàtic, l'habitatge o la competitivitat empresarial s'han de coordinar des d'aquesta nova visió si es volen completar amb èxit. Mentre Sanz ha celebrat el "gir decisiu" que permetrà liderar una xarxa urbana integral que superi les expectatives amb les quals es treballava fins ara en el marc de l'AMB. "És evident que no basta amb això", ha dit sobre aquest "primer pas".

Un pla de vuit missions

El nou pla estratègic metropolità s'estructura en vuit missions que han de servir de guia per a l'actuació coordinada en el territori en matèries com l'economia innovadora i inclusiva, els nivells de renda suficients, l'emergència ambiental i climàtica, la mobilitat sostenible i segura, l'alimentació saludable, la cohesió territorial, l'habitatge adequat i la vitalitat cultural. Cada missió planteja també un seguit d'objectius concrets per ajudar a concretar accions orientades a assolir-los.