La resolució del TC posa punt i final al concert als centres que segreguen per sexe

Punt i final al finançament públic als centres escolars que segreguen per sexe. Després de tres anys d'intents del Govern de tirar aquesta mesura endavant, tots paralitzats per la justícia, finalment la resolució del Tribunal Constitucional sobre la Llei Celáa hi dona ampara. És qüestió de dies que, un cop notificada de manera oficial, el Departament d'Educació retiri el concert als 10 centres que encara separen els alumnes per sexe, amb un cost d'uns 15 milions anuals per les arques públiques.

La Generalitat reclamarà que es deixin sense efecte les mesures cautelars del TSJC

Així ho ha explicat el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en una carta a El Periódico. "No volem mai més escoles en blanc i negre finançades amb els diners de tots", ha afirmat. Amb aquesta decisió del Constitucional, la Generalitat reclamarà que es deixin sense efecte les mesures cautelars vigents, imposades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que van obligar a tornar el concert a aquestes escoles.

El TSJC va obligar a retornar el finançament públic

Va ser el 2020, encara amb el conseller Josep Bargalló al capdavant d'Educació, quan el Govern va fer el primer intent de retirar els diners públics a una desena de centres vinculats a ordres religioses que segregaven per sexe.



Des del curs 2020-2021 ja no havien de rebre el concert, però dos dels centres van demanar ampara al TSJC, que els hi va donar la raó i va obligar Educació a renovar-los el concert fins el curs 2025-2026. "Una vegada i una altra, la justícia s'entestava a avalar una fórmula pedagògica ancorada en altres temps", assenyala Gonzàlez-Cambray a la carta.

Segregar "alimenta els prejudicis de gènere i el sexisme"

Els altres vuit centres van seguir els mateixos passos i també se'ls hi va haver de retornar el finançament. El conseller recorda que estudis científics demostren que "l'escola que separa nens i nenes alimenta els prejudicis de gènere i el sexisme" i no afavoreix els resultats acadèmics, com defensaven els centres.



Posteriorment, aquesta qüestió va ser incorporada a la Llei Celáa, per blindar-la, però llavors va ser impugnada per Vox en un recurs interposat al Constitucional.



El TC avala l'opció de no finançar-los

Va ser la setmana passada quan el TC va desestimar el recurs contra la llei, impulsada per la ministra amb aquest nom. Entre d'altres, rebutjava així les quotes de castellà a l'escola catalana i defensava "un patró d'equilibri o igualtat entre llengües". Pel que fa al concert dels centres que separen per sexe, no el prohibia però avalava l'opció de no donar-los-en.

"De la Constitució deriva un model educatiu pluralista, però no tots els models educatius han de rebre ajuts ni han de tenir un dret subjectiu a la prestació pública". "El tribunal ha examinat si la prohibició de finançar públicament l'educació diferenciada és contrària a la igualtat o alguns dels drets educatius i conclou que no ho és", apuntava.