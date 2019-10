El nombre de persones ferides arran de la repressió policial durant les protestes contra la sentència del Procés no deixa d’augmentar. El Departament de Salut de la Generalitat ha informat que ara mateix hi ha 19 persones hospitalitzades arran de l’actuació dels cossos policials en els aldarulls. D’aquestes, nou estan greus i una persona està “molt greu”, amb un “traumatisme cranioencefàclic”, conseqüència d’un cop al cap.

Arran dels incidents dels últims dies hi ha 19 hospitalitzats



◽️7 a Hospital Sant Pau: 5 greus (3 per lesions oculars); 1 menys greu i 1 evoluciona favorablement (ingrès des del dia 16).

▫️3 a Sagrat Cor: 1 greu; 1 menys i 1 lleu

◽️2 a Vall d’Hebron: 1 molt greu i 1 lleu — Salut (@salutcat) October 19, 2019

A més a més, hi ha hagut dues persones que han perdut l’ull les darreres hores, de manera que ja són tres les que han patit la mateixa lesió des que van començar les protestes. El primer cas va ser un jove de 22 anys ferit dilluns a l’aeroport del Prat. Hi ha una quarta persona atesa per una lesió ocular, però encara no s’ha confirmat l’abast de la ferida. En tot els casos, però, les lesions són conseqüència de l’impacte d’un “projectil policial”, que podrien ser bales de foam -que empren els Mossos- o bales de goma, un armament prohibit pel Parlament de Catalunya i que no empren des del 2014 els Mossos d’Esquadra, però sí que estan fent servir els agents de la Policia Nacional.



Les persones ateses pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) des de l’inici de les protestes són moltes més. Només divendres van assistir 182 persones, la gran majoria (152) a Barcelona, on van concentrar-se bona part dels aldarulls. Dijous, van ser 42, mentre que dimecres la xifra havia ascendit a 96, dimarts a 125 i el dilluns a 131. En total, per tant, 576 persones ateses en cinc dies.

Tancament #SEM 18 d'octubre: 182 assistències sanitàries.

▪ Molins de Rei 1

▪ Montcada 1

▪ Alella 1

▪ Terrassa 1

▪ Barcelona (C-53) 1

▪ Lleida 6

▪ Girona 12

▪ Tarragona 7

▪ Barcelona 152 — SEM. Generalitat (@semgencat) October 19, 2019

Som Defensores alerta d'intervencions policials amb la voluntat de "càstig o humiliació"

D’altra banda, Som Defensores, la xarxa d'observadores de vulneració de drets humans en context de protesta, ha detallat aquest dissabte que ha documentat 80 casos per lesions des de l'inici de les protestes i també han monitoritzat cinc intervencions policials "on es pot observar una clara intencionalitat a manera de càstig o humiliació". A més a més, ha constatat "pràctiques per part de les forces de seguretat que contribueixen a un augment de la tensió i de l'estrès psicològic de les persones manifestants".



Parla d’accions com "encapsulaments, carrusels, limitacions de moviments i llançaments de projectils de gasos fumígens". A més, hi afegeix l’ús de pistoles de foam per part dels Mossos i de bales de goma per part de la Policia Nacional. Finalment, alerta que molts agents antiavalots dels Mossos no van identificats amb el número d’operatiu policial (NOP) a l’esquena, el que dificulta “el control dels eventuals excessos policials”.