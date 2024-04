La restauració de la façana posterior de la Casa Batlló posa al descobert els colors originals de l'edifici de Gaudí

La Casa Batlló ha iniciat una nova restauració, la de la façana posterior de l'edifici i el seu pati, un espai que pertanyia a l'habitatge de la família Batlló i que per primera vegada des de 1906 s'hi treballarà de manera integral. La intervenció compta amb una inversió de 3,5 milions i s'allargarà fins a tardor. Les obres han posat al descobert colors originals amagats pel temps sota múltiples capes de pintura.

"Estem arribant a l'autèntica essència de Gaudí"

De fet, la forja no és de color negre, les finestres no són blanques i l'estuc no és groguenc com es veia fins a dia d'avui. D'altra banda, l'estuc de les parets de la façana i el mur del pati és gris fosc. Un dels elements que més ha sorprès els arquitectes és l'innovador sistema de bigues que sosté els balcons. Concebut amb una estructura modular caragolada, es restaurarà retornant-la al seu estat mecanitzat original, sense cap mena de soldadura. A més, la seva base està formada per perfils helicoidals, una forma inusual que optimitza la seva funció de tensors.

L'arquitecte responsable de l'obra, Xavier Villanueva, assegura que els nous descobriments que s'han fet es relacionen en "formes, colors i materials amb la resta de l'immoble". "Els balcons són blanc plom i les finestres verdes, igual que els balcons i les finestres de la façana principal. L'harmonia és total. A mesura que restaurem, aquesta harmonia creix amb el temps. Estem arribant a l'autèntica essència de Gaudí", detalla en un comunicat.

Submergir als visitants en aquesta restauració

La Casa Batlló ha impulsat diferents iniciatives per a submergir als seus visitants en aquesta restauració i donar-la a conèixer internacionalment, basant-se en el concepte de jardí. Així, durant el recorregut, el públic pot accedir en la cinquena planta a una exposició temporal sobre l'època i les labors artesanals que es duen a terme. Un espai inspirat en la natura, els continguts del qual s'actualitzen a mesura que avança la restauració.

A més, en el terrat, s'ha obert el Sky Garden, un passeig pel cim de la façana per a veure a curta distància els processos de restauració en curs i el seu resultat. Es tracta d'una bastida transitable decorada amb una pèrgola parabòlica florejada amb una perspectiva única de les xemeneies del terrat i la Sagrada Família.

Gràcies a un acord de col·laboració amb Cases Singulars, pròximament s'oferiran visites a la restauració per als residents a càrrec de guies especialitzats. A més, s'organitzaran visites amb especialistes en la matèria perquè coneguin de primera mà els processos de restauració.