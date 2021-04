Catalunya ha decidit aixecar el confinament comarcal davant la "situació estable" de l'epidèmia al territori. Així ho ha confirmat la consellera de Salut, Alba Vergés, després de la reunió del Procicat, que ha donat llum verda a la proposta que el Govern ja havia avançat. La mesura entrarà en vigor dilluns que ve. "Ens trobem en una situació estable, però les UCI encara estan per sobre del llindar de 500 pacients", ha recordat Vergés. Salut ha anunciat també una nova estratègia de cribratges seriats amb automostra que començaran la setmana que ve.

"Situació estable" tot i l'encara alta ocupació de les UCI

La mesura entrarà en vigor juntament amb altres flexibilitzacions de les restriccions. Ho han explicat en roda de premsa conjunta Vergés, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, i el comissari Joan Carles Molinero. La restauració de centres comercials podrà reobrir (en el mateix horari que la resta d'hostaleria, de 7:30h a 17h), es recupera la presencialitat a Batxillerat i cicles formatius, s'amplia del 30% al 50% l'aforament d'activitats esportives i religioses, i s'elimina la limitació de 800 m2 pel que fa a l'obertura de comerços.



Vergés ha subratllat que, tot i que les UCI estan molt plenes, s'han estabilitzat els ingressos diaris i això ha permès la flexibilització, però cal "precaució" per tal de "no haver de fer passos enrere". A més, ha anunciat que a partir de la setmana que ve s'iniciaran nous cribratges amb automostra a domicili, que començaran per Lleida, Girona i Catalunya Central i que seran seriats, és a dir, que es repetiran. Estan destinats a zones d'alta incidència i es faran a través dels CAP. La novetat és que no caldrà la implicació del personal sanitari ja que serà el mateix usuari qui recollirà el kit al centre, es farà l'automostra i la retornarà per ser analitzada.

A més, la consellera ha afirmat que s'està avançant en la vacunació, però que estem davant d'unes setmanes crítiques en què encara no s'ha assolit la immunització dels col·lectius amb més risc. "L'epidèmia no s'ha acabat", ha sentenciat. Tot i reconèixer el "cansament" de més d'un any de pandèmia, ha demanat prudència per aconseguir immunitzar els grups vulnerables. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, també ha fet èmfasi en què fins d'aquí un o dos mesos no hi podrà haver una situació més normalitzada.