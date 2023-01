RTVE va gastar 2,2 milions en programes de caça en caiguda constant d'audiència

La Corporació de Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) va gastar 2,2 milions d'euros entre el 2018 i el 2022 en l'emissió dels programes de caça de Jara y Sedal, que es televisa setmanalment a La 2 de la cadena pública. La despesa de diners públics xoca amb l'audiència del magazine cinegètic, que els últims quatre anys ha experimentat una caiguda del 37% de la quota mitjana de teleespectadors.

Les dades, recollides d'una consulta pública realitzada per la Fundació Franz Weber a la qual ha tingut accés Público, revelen que la major part dels diners destinats a aquest programa va a parar a les despeses internes, que entre el 2018 i el 2022 va suposar 2.027.031 d'euros, als quals cal sumar 196.196 euros més de despeses externes.

Això no obstant, igual que l'audiència del programa ha anat minvant, el cost associat al programa de caça ha caigut. Segons les dades aportades per RTVE, els diners destinats a despeses externes i internes han passat dels 599.108 euros del 2018 als 298.006 euros del 2022.

Des de l'organització animalista condemnen aquests fets i denuncien l'ús de diners públics per reproduir continguts "inadequats per a la infància" i legitimar la pràctica de la caça, tot i que aquesta, diuen des de la Fundació Franz Weber, provoca cada any desenes de morts i ferits per accidents, a més d'amenaçar determinades espècies vulnerables com el llop, la perdiu o la guatlla.

Les dades aportades per RTVE també deixen informació sobre el cost dels darrers anys de Tendido Cero, el programa setmanal d'informació relacionada amb la tauromàquia. Entre el 2018 i el 2022, aquestes emissions han suposat la despesa de 4,4 milions d'euros.



Tot i que la caiguda de l'audiència no és tan gran com la del programa de caça, el declivi és important. El 2019 la quota estava en un 2,2%, que va caure el 2020 fins a l'1,9%, i fins a l'1,8% el 2021 i el 2022.