Rull denuncia la falta de "legitimitat moral" del Constitucional, "instrumentalitzat" pel Govern de Rajoy

Davant la "falta de legitimitat moral" del Tribunal Constitucional, el Govern de la Generalitat va optar per buscar l'"equilibri" entre l'"imperi de la llei" i el "principi democràtic" en el camí marcat al full de ruta sobiranista.



Rull: "Davant aquest dilema de l'imperi de la llei i el principi democràtic, nosaltres ponderàvem sempre aquests dos elements"

Josep Rull, exconseller de Territori del Govern de la Generalitat, processat en el marc de la causa que ha de jutjar la Sala penal del Tribunal Suprem, ha criticat aquest dimecres l'"important dèficit d'autoritat moral" del Constitucional, que, "instrumentalitzat" per l'Executiu de Mariano Rajoy, va suspendre diverses normatives catalanes, relacionades o no amb el referèndum de l'1 d'octubre de 2017.



Rull seguia així la línia adoptada pel també processat Jordi Turull, i defensava que van esgotar "totes les vies" per intentar pactar una consulta sobiranista amb el Govern central. "Davant aquest dilema de l'imperi de la llei i el principi democràtic, nosaltres ponderàvem sempre aquests dos elements", ha argumentat.

No respondrà a les preguntes del partit d'ultradreta Vox "per respecte a les persones que pateixen homofòbia, xenofòbia o violència de gènere"

Davant les preguntes de la fiscal Consuelo Madrigal, l'exconseller ha reconegut que es va sentir molt orgullós de poder signar el decret de convocatòria del referèndum, complint així "amb el mandat democràtic de la ciutadania". "Va ser un dels moments més transcendents i emotius", sentenciava.



A l'inici de la seva intervenció, Rull ha explicat que no respondrà a les preguntes del partit ultradretà Vox "per respecte les persones que pateixen homofòbia, xenofòbia o violència de gènere". Sí que ha acceptat contestar a la Fiscalia, a l'Advocacia de l'Estat i a les preguntes de la seva pròpia defensa.



Que hi hagi un partit d'ultradreta exercint com a acusació popular, mentre demana la il·legalització de partits independentistes i la supressió de l'autonomia catalana, és un dels elefants a l'habitació al judici al procés.



Cap dels quatre acusats que ja han estat interrogats ha volgut respondre a les preguntes de la formació d'extrema dreta, si bé Rull ha triat posar èmfasi en aquesta qüestió en les seves primeres paraules. Només uns segons abans, l'exconseller confirmava que declararia en castellà, i desitjava que la llengua catalana "es veiés com una riquesa, i no com una amenaça". El president de la Sala, Manuel Marchena, li responia que "el Tribunal no veu la llengua catalana com una amenaça", "res més lluny´de la realitat".

Marchena habilita tres dilluns i un divendres per a sessions



En aquesta cinquena sessió, el president de la Sala ha avançat que s'habilitaran tres dilluns del mes de març (4, 11 i 25 de març) i possiblement un divendres (29 de març) per celebrar sessions de treball. I, després de conèixer el dimarts el calendari de compareixences de testimonis, Marchena també ha afirmat que podran retardar-se les declaracions dels testimonis que hagin estat proposats únicament per les defenses.



Això suposaria que finalment compareguessin 17 persones durant les tres jornades de la setmana que ve, 3 menys de l'esperat. "Hi ha hagut una agrupació per matèries, per blocs temàtics", reconeixia el president de la Sala penal, en referència a l'ordre de citació de testimonis.