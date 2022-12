Rupit, reconegut per l'Organització Mundial de Turisme com un dels millors pobles turístics del món

Rupit ha estat un dels 32 municipis guardonats per l'Organització Mundial de Turisme (OMT) com a millors pobles turístics del món. A la convocatòria s'hi van presentar un total de 136 pobles rurals dels cinc continents i els premis reconeixen els municipis que són un bon exemple de turisme rural i compromís amb la sostenibilitat.

Juntament amb Alquézar (Osca) i Guadalupe (Càceres), la de Rupit (Osona) era la candidatura que havia presentat l'estat espanyol a la segona edició del programa Best Tourism Villages. Entre d'altres, algunes de les actuacions que han portat Rupit a optar al premi són la Mobile Week Rupit, la gestió i conservació del patrimoni arquitectònic i natural o la regulació dels accessos al poble i dels habitatge d'ús turístic.

Segons informa l'Ajuntament de Rupit en un comunicat, el guardó reconeix les destinacions rurals que incorporen el turisme com a motor de desenvolupament i noves oportunitats d'ocupació i ingressos, alhora que preserven i promouen els valors i els productes comunitaris. La iniciativa també reconeix els pobles pel seu compromís amb la innovació i la sostenibilitat en tots els seus aspectes –econòmics, socials i mediambientals– i pel seu enfocament en el desenvolupament del turisme d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Més enllà de l'impacte econòmic, la iniciativa reconeix municipis on el turisme garanteix la sostenibilitat

Un total de 136 pobles van ser proposats per a la consideració dels 57 estats membres de l'OMT (cada Estat membre podia designar un màxim de tres pobles) per a l'edició de 2022. D'aquests, 32 han estat reconeguts com els millors pobles turístics sostenibles per l'OMT. Els pobles han estat avaluats per un Consell Assessor independent basant-se en un conjunt de criteris com ara els recursos naturals i culturals; la promoció i conservació dels recursos culturals; la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental; o les infraestructures i connectivitat.

La cerimònia d'entrega del premis tindrà lloc a la població de Alula, Aràbia Saudí, el 27 i 28 de febrer del 2023. El resultat d'aquest premi és fruit de la candidatura que es va presentar, el passat 15 de juny, des de l'Ajuntament i que Diputació de Barcelona i la Generalitat van donar suport i validar com a candidatura oficial de Catalunya. L'any 2021 va tenir lloc la primera edició del Premi. Es van seleccionar 44 guanyadors d'entre 170 candidatures.