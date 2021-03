Salut demana precaució amb el relaxament de mesures davant una tendència incerta de la pandèmia

El Govern reclama precaució ciutadana davant la flexibilització de les restriccions en un moment en què el decreixement de l'epidèmia de coronavirus s'ha estancat. Amb una pressió assistencial encara alta, amb més de 1.000 pacients ingressats a planta i més de 400 a les UCI, el Departament de Salut ha demanat que, tot i que s'hagi aixecat el confinament comarcal, se segueixin observant les mesures i restriccions vigents per evitar el descontrol d'una situació epidemiològica incerta.

Hi ha més de 1.000 pacients ingressats a planta per Covid i més de 400 a les UCI

La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha comparegut en la roda de premsa del Procicat juntament amb el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, així com el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, i el comissari dels Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero. Vergés ha remarcat les restriccions actuals estan vigents durant 15 dies, fins just abans de l'inici de la Setmana Santa, i estan oberts a revisar-les en cas que hi hagués un "canvi brusc" en la situació. Segons l'últim balanç de Salut, en les últimes 24 hores la velocitat de propagació de l'epidèmia ha pujat dues centèsimes i ja se situa en 0,99, molt a prop de l'1 que indica creixement. El risc de rebrot també puja, ho fa cinc punts, fins a 190.



Comella ha explicat que mentre que fa quatre setmanes les noves infeccions baixaven a un ritme del 20%, fa dues no arribava al 10% i aquesta està decreixent al 2%. "Estem arribant a una meseta i veurem si se segueix comportant així o aquesta baixada anuncia una nova pujada", ha advertit. Mentre la situació es mantingui com actualment, tot i la pressió assistencial alta, es podrà donar resposta també als pacients no Covid, mentre que si torna a empitjorar, es veurà compromesa. "Gaudirem de més llibertat però és important donar un missatge clar de més precaució", ha afegit.

En un any de pandèmia, els delictes han disminuït un 31%

Vergés ha apuntat que la mobilitat en si no és el problema, però que cal respectar el desplaçament amb el nucli de convivència i observant les mesures de seguretat allà on es vagi. Pel que fa a la vacunació, ha reivindicat que "no s'ha aturat", tot i la suspensió d'AstraZeneca durant 15 dies, ja que s'ha reforçat l'arribada d'altres dosis, en particular les de Pfizer/Biontech. "El ritme continuarà augmentant", ha assegurat. Així mateix, ha explicat que estan pendents del posicionament de l'Agència Europea del Medicament, que podria fer públic aquesta tarda, per si això provoca algun canvi en el pla de vacunació.



Paral·lelament, el conseller Miquel Sàmper ha informat que aquest cap de setmana tornaran els controls dinàmics dels Mossos en els accessos a parcs naturals del territori per evitar aglomeracions. En el balanç d'un any des de l'inici de la pandèmia, el comissari Molinero ha explicat que els delictes han baixat un 31%, especialment els furts i els robatoris amb violència. Només han augmentat els delictes vinculats amb la resistència a l'autoritat, vinculats a l'incompliment de les mesures Covid.