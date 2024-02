Segona jornada de protestes dels pagesos: centenars de tractors inicien una marxa lenta cap a Barcelona

Segona jornada de protestes de la pagesia amb la mirada posada a la capital catalana. Centenars de tractors d'arreu de Catalunya han iniciat a primera hora del matí una marxa lenta cap a Barcelona l'endemà d'una jornada de mobilitzacions històriques i talls de carretera arreu de Catalunya. L'objectiu és fer visibles les seves demandes: preus justos i menys burocràcia, entre d'altres.

Les columnes d'agricultors tenen previst entrar per la Diagonal i Meridiana. Un cop a la capital catalana, els tractors procedents de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, de Ponent i de la zona de Vilafranca estacionaran els seus vehicles a l'Avinguda Diagonal, mentre que els procedents de Girona i la Catalunya Central ho faran davant de la seu del Departament d'Acció Climàtica, a la Gran Via, després de creuar la ciutat pel carrer Aragó i Passeig de Gràcia. Es preveu que els primers tractors arribin cap al migdia.

Els pagesos tenen previst anar a la seu de la Comissió Europea, a la delegació del Govern espanyol i finalment a la seu del Govern per reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que estarà acompanyat del conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. Els representants dels agricultors entregaran al cap de l'Executiu un manifest amb les seves reivindicacions i les signatures que han recollit.

Unió de Pagesos i l'associació de joves agricultors Asaja s'han sumat finalment a les protestes iniciades dimarts organitzades per la Plataforma 6-F. El sindicat agrari va xifrar en 4.000 el nombre de tractors que es van mobilitzar dimarts.

Què reclamen?

A grans trets, els pagesos reclamen que es posi límit a les importacions de productes d'altres països, així com reduir uns costos de producció que consideren "inassumibles". Demanen posar fi als abusos que pateixen els petits productors obligats a vendre per sota de preu de cost, uns plans estratègics de la Política Agrària Comuna (PAC) adaptats a la realitat mediterrània, solucions per als danys de fauna i acabar amb la competència deslleial de productes importats de fora de la Unió Europea.

També reclamen posar fi a la burocràcia que els "perjudica greument". Una de les gotes que ha fet vessar el got ha sigut l'obligatorietat de presentar un quadern de camp digital, una exigència de la Unió Europea que el sector considera que el Govern espanyol ha "centrifugat" el cost d'aquesta digitalització als productors. En aquest document han de quedar unificats els registres existents d'informació agrària i és indispensable per accedir als ajuts europeus.

A les reivindicacions, també s'hi sumen les restriccions que el Govern ha aplicat per pal·liar els efectes de la sequera. A les zones en la fase d'emergència, com la regió metropolitana de Barcelona, part de la Catalunya Central i Girona, es suprimeix el reg agrícola en un 80% i només s'autoritza el reg de supervivència de cultius llenyosos, una prohibició que farà malbé moltes collites.



Situació complicada a les carreteres

A hores d'ara la situació a les carreteres ja comença a ser complicada. Per una banda, els pagesos de Ponent, que tallaven l'A-2, han sortit de Fondarella cap a la capital catalana cap a dos quarts de vuit. També es troben en ruta els de l'Ebre i els de Montblanc, que han sortit poc després de les set del matí.

Les vies afectades actualment són l'AP-7 des de Tarragona i Girona i l'A-2 des de Lleida.