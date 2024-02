Els pagesos faran arribar el seu malestar a Barcelona a través de marxes lentes aquest dimecres

Els pagesos traslladaran les mobilitzacions cap a Barcelona a partir de dimecres, cap a on faran marxes lentes per intensificar les protestes contra la burocràcia i els alts costos que han arrencat aquest dimarts i han reunit milers d'agricultors. A banda, els agricultors a Lleida, la Catalunya Central, Tarragona i Girona han acordat fer nit a la carretera, per traslladar demà al matí la reivindicació a la capital catalana. Les mobilitzacions cap a Barcelona comportaran que no hi hagi talls als punts on n'hi està havent aquest dimecres.

En concret, els agricultors que tallen l'A-2 a Ponent han decidit en assemblea que demà a les 7 del matí sortiran amb els tractors direcció a la capital del país. A la Catalunya Central han decidit fer marxes lentes amb tractor cap a Barcelona dimecres al matí: els de la zona del Berguedà, el Bages i el Solsonès que tallen la C-16 agafaran els tractors per anar a unir-se amb els del Vallès a la C-55 i la C-58.

Els pagesos de la Catalunya Central havien debatut en un primer moment si traslladaven ja avui la protesta als voltants de Barcelona per acabar-hi d'arribar demà, però finalment han decidit fer nit a la C-17 i la C-25 i sortir demà al matí. La intenció és baixar per la C-17 i per la C-33, i entrar a Barcelona per l'avinguda Meridiana, on preveuen arribar cap al migdia.

Pel que fa als pagesos de Ponent, després de passar la nit a la carretera la columna baixarà cap al Bruc, on s'aturarà per reomplir els dipòsits de combustible dels tractors amb un camió cisterna que hauran desplaçat fins a aquest indret. Es tracta dels agricultors que conformen el gruix majoritari dels tractors mobilitzats aquest dimarts.

La previsió d'aquesta columna és que entrin a Barcelona per l'avinguda Diagonal, on els pagesos deixaran els tractors i aniran a la seu de la Comissió Europea, a la delegació del govern espanyol i finalment a la seu del Govern per reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Els representants dels pagesos li donaran un manifest amb les seves reivindicacions i les signatures que han recollit.

A Tarragona també ho faran així, mantenint així el tall de 24 hores a les vies de Montblanc que puguin assumir. Tot i això, alguns dels manifestants aniran a passar la nit a casa per descansar abans de reprendre la protesta direcció Barcelona. La previsió és que els que es quedin a la carretera hi estiguin fins a les set del matí i després marxin cap a la capital catalana. En el cas de Girona, la situació serà similar a la de la resta de companys.

El Govern demana igualtat de condicions

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha expressat aquesta tarda "la màxima empatia i comprensió per les reclamacions de la pagesia catalana, que no només són legítimes sinó que són absolutament necessàries". "Aquest Govern ha defensat sempre, en les institucions europees i de l'Estat espanyol, que la pagesia de Catalunya es mereix un tracte en igualtat de condicions respecte a tercers països" ha explicat.

▶ #Portaveu @patriciaplaja: "Màxima empatia i comprensió per unes reclamacions que són legítimes i absolutament necessàries. Aquest #Govern ha defensat sempre que la pagesia de Catalunya es mereix un tracte en igualtat de condicions respecte a tercers països" pic.twitter.com/FautcI3WKn — Govern de Catalunya (@govern) February 6, 2024

En roda de premsa després del Consell Executiu, la portaveu Plaja ha remarcat que no és el mateix el què costa un producte en origen a casa nostra i el què costa en altres llocs. "Les regles del joc no són iguals per tothom, hi ha algú que hi surt perdent i en aquest cas és la pagesia catalana, el Govern serà sempre al seu costat", ha sostingut.

Primera gran jornada de protestes

Milers de pagesos han estat participant aquest dimarts en la primera gran jornada de protestes contra l'excés de burocràcia i els costos desmesurats, entre d'altres crítiques. Organitzats per la Plataforma 6-F, se sumen així a les mobilitzacions a França per la situació límit que viu el sector. Al llarg de la jornada s'han realitzat una desena de talls de carreteres i tractorades a les principals carreteres del país.