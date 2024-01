Segueix el malestar a la sanitat: diversos sindicats minoritaris convoquen una manifestació pel dia 27

El malestar entre determinats col·lectius de la sanitat catalana es perpetua. El nou conveni de l'Institut Català de la Salut (ICS), signat al novembre pel Departament de Salut i els sindicats majoritaris -Metges de Catalunya, CCOO, UGT i el SATSE, d'infermeria- ha desfermat una onada de protestes entre col·lectius que se senten "menystinguts" i exclosos de les millores. Aquest mateix dilluns, diversos sindicats minoritaris han convocat una nova manifestació de protesta, que es farà el dia 27 a Barcelona.

El cas més clar de rebuig del nou conveni és el de les infermeres, que acumulen més d'un mes d'una vaga indefinida liderada pel sindicat minoritari Infermeres de Catalunya. Aquest dissabte va fer una demostració de força en reunir 6.000 persones en una nova manifestació a Barcelona.

Aquest mateix dilluns, la protesta l'han realitzat els tècnics sanitaris, que han tallat durant gairebé dues hores l'avinguda Diagonal de Barcelona a partir de les 9h. El col·lectiu, que reclama més millores en el nou conveni per als tècnics, està en vaga indefinida des de la setmana passada i dimarts farà noves mobilitzacions.

Pel que fa a la mobilització del dia 27, ha estat convocada per la plataforma sindical Vaga Unitària contra el Preacord ICS. La plataforma ha titllat el preacord "d'injust" i "classista" perquè, segons calcula, dels 320 milions que el Govern vol destinar a millorar l'anterior conveni, el 52% serà pels metges.

Ha acusat el conseller de Salut, Manel Balcells, de "menystenir" la resta de categories i ha dit que si no se'ls escolta pujaran el nivell de les protestes: "Tenim capacitat de lluita", han avisat. La plataforma està integrada pels sindicats Som Sanitat, Intersindical, CATAC - CTS, Som Intersindical i Sin Nosostras No Late la Enfermeria.

Els seus membres han recordat que les mobilitzacions convocades a mitjan desembre, van comportar que el Parlament aprovés una moció que instava el Govern a augmentar el 5% salarial retallat des del 2010, i a negociar un nou acord de condicions laborals "equitatiu" per a totes les categories professionals dins l'Institut Català de la Salut. La manifestació del dia 27 sortirà de la plaça Universitat, però a més a més la plataforma ha convocada dues jornades de vaga, els dies 17 i 24 d'aquest mes.

La protesta d'infermeria

Pel que fa a les infermeres, les que acumulen més dies de vaga i de protesta, el col·lectiu reclama el reconeixement professional i econòmic de l'A1, ja que ara mateix les infermeres es troben en la categoria professional A2. Aquesta reclassificació depèn del Ministeri espanyol. Tanmateix, mentre no arriba, les infermeres demanen a la Generalitat un complement salarial als pressupostos que remuneri aquesta homologació al nivell A1. Està previst que el conseller Balcells es reuneixi el 2 de febrer amb la ministra, Carolina Darias, per abordar la primera qüestió.

Altres demandes són el reconeixement de les especialitats "en condicions" ―el tercer conveni de l'ICS crea complements per reconèixer les especialistes amb títol reconegut i les especialitzades via màster o expertesa, però no és suficient per a les convocants de la vaga― i no haver d'usar vehicle propi per a les tasques d'infermeria.

La manifestació de dissabte, que va discórrer pel centre de Barcelona, tenia com a lema "Un govern que no inverteix en les seves infermeres és un govern que les condemna a l'exili" i el col·lectiu reclama que el Departament les escolti. El conseller Balcells, però, ha manifestat que no es reunirà amb Infermeres de Catalunya fins que no aturi la vaga indefinida.