Milers d'infermeres es manifesten a Barcelona per reclamar millores un mes després de l'inici de la vaga indefinida

Nova jornada de protestes a Barcelona: milers d'infermeres han sortit al carrer aquest dissabte per reivindicar millores laborals i més reconeixement de la professió després de l'inici de la vaga indefinida el passat 12 de desembre. Sota el lema "Un govern que no inverteix en les seves infermeres és un govern que les condemna a l'exili", la protesta ha estat convocada pel sindicat d'Infermeres de Catalunya (IC) i ha arrencat a Diagonal amb Passeig de Gràcia. La manifestació ha reunit 6.000 persones, segons el sindicat, mentre que la Guàrdia Urbana situa la xifra en 3.500.

La vicepresidenta del sindicat, Laia Marsal, ha assegurat als mitjans que estan molt "orgulloses i contentes" de les companyes i de fer sentir la seva veu una vegada més. "Portem un mes de vaga reclamant que se'ns escolti", ha recordat, i ha afegit que esperen trobar espais de negociació amb Salut. En una entrevista al desembre amb l'ACN, Bacells va recalcar que només es reuniria amb el sindicat si aturaven la vaga indefinida.



La manifestació d'aquest dissabte no és una protesta aïllada, sinó que se suma a altres accions: a inicis d'aquesta setmana van entregar més de 500 cartes al Departament de Salut per traslladar les seves reivindicacions i, aquest divendres, van advertir en un comunicat que malgrat "l'esforç" de Salut mantindrien la vaga fins que el Govern implementés millores a l'espera de la requalificació professional que depèn del Ministeri de Sanitat.



Què reclamen des del sindicat?

Una de les reivindicacions més destacades és el reconeixement professional i econòmic de l'A1, ja que ara mateix les infermeres es troben en la categoria professional A2. Aquesta reclassificació depèn del Ministeri espanyol. Tanmateix, mentre no arriba, les infermeres demanen a la Generalitat un complement salarial als pressupostos que remuneri aquesta homologació al nivell A1. Està previst que Manel Balcells es reuneixi el 2 de febrer amb la ministra, Carolina Darias, per abordar la primera qüestió.



Altres demandes són el reconeixement de les especialitats "en condicions" ―el tercer conveni de l'ICS crea complements per reconèixer les especialistes amb títol reconegut i les especialitzades via màster o expertesa, però no és suficient per a les convocants de la vaga― i no haver d'usar vehicle propi per a les tasques d'infermeria.



En aquest context, el sindicat ha dit que fins ara Salut s'ha compromès a reconèixer les professionals com a figures vàlides com a caps de torn i de guàrdia, a garantir el dret en la desconnexió digital i a estudiar les necessitats reals de la flota de vehicles del territori. En el cas que fos necessari, també augmentar-la per poder garantir la cartera de serveis de l'atenció domiciliària a l'atenció primària.