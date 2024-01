El personal tècnic sanitari se suma a la vaga indefinida de les infermeres, que tornen a sortir al carrer 

El personal tècnic sanitari de Catalunya s'ha sumat aquest dilluns a la vaga indefinida que van iniciar el passat 13 de desembre les infermeres, que després de les vacances de Nadal han reprès les protestes al carrer per reivindicar millores professionals. Convocada pel sindicat minoritari Infermeres de Catalunya, la mobilització ha arrencat des de dos punts diferents: una columna de manifestants ha sortit des de plaça Universitat de Barcelona i una altra ho ha fet des de plaça Tetuan.

Durant la mobilització, s'han sentit crits com "Prou, prou, prou, les infermeres diem prou", "Boti, boti, boti, Balcells qui no boti" o "Vaga, vaga, vaga, si el sistema no paga". "Tenim ganes de seguir reivindicant la necessitat de millores a la professió i un dia més volem fer sentir la nostra veu", ha afirmat Laia Marsal, vicepresidenta del sindicat a l'inici de la manifestació.

Per la seva banda, el personal tècnic sanitari, que contempla professionals en cures d'infermeria, de farmàcia i de parafarmàcia, també ha iniciat una vaga convocada per la Federació de Tècnics i Professionals de la Sanitat (FTPS), el Sindicat de Tècnics d'Infermeria (SAE) i el Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris (SIETeSS).

Els professionals asseguren que el nou conveni laboral de l'Institut Català de la Salut (ICS) pactat entre el Departament de Salut i els sindicats majoritaris no els té en compte. Denuncien el "maltractament" i la inactivitat del Departament de Salut i l'Institut Català de la Salut a l'hora de resoldre les desigualtats laborals i econòmiques que pateix el col·lectiu. Per això reclamen que se'ls reconegui professionalment.

Un any de la vaga massiva de tot el personal sanitari

Un any després de la vaga massiva de tot el personal sanitari, que va forçar Salut a negociar millores, el sindicat Infermeres de Catalunya va iniciar el desembre una vaga indefinida degut al seu malestar pel tercer conveni de l'Institut Català de Salut (ICS), pactat entre el Departament i la majoria de sindicats amb representació a la mesa -CCOO, UGT, Metges de Catalunya i SATSE-.

Tot i que la signatura d'aquest nou conveni respon a una demanda d'anys de millora de les condicions laborals, ha generat malestar pels "greuges comparatius" entre les diverses categories sectorials, especialment, entre metges i infermeres. "Ha generat molt de malestar i trencament entre col·lectius professionals, sobretot a la primària, on el treball en equip és clau i això ho dificulta", van explicar a Públic fonts del Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP).

En total, Infermeres de Catalunya han presentat 38 reivindicacions que van des del reconeixement de la categoria professional, a augments salarials o detalls concrets de com s'ha d'organitzar la feina diària de les infermeres. Algunes de les reivindicacions no poden ser incloses a un conveni col·lectiu o regulades pel Departament de Salut, ja que n'hi ha que són de competència de l'Estat, com el cas de les categories professionals.