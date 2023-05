Sis maneres de viure Girona, Temps de Flors més enllà de les clàssiques rutes florals

Girona es prepara per viure la 68a edició de Girona, Temps de Flors, que arrenca aquest cap de setmana i s'allargarà fins el vinent. Enguany ho fa adaptat a una altra emergència: la sequera. Amb l'objectiu de reduir el consum d'aigua, els muntatges es faran amb plantes que requereixin menys aigua i es farà ús de dipòsits d'aigua freàtica. Aquesta limitació, però, no impedirà que milers de turistes s'acostin fins a la capital gironina per recórrer els carrers i carrerons engalanats amb flors de tota mena i condició.

Dissabte i diumenge, a partir de les 10:00 hores i fins a la mitja nit, es podran visitar els gairebé 130 muntatges de flors en fins a 106 punts de la ciutat, tots ells concentrats en 13 barris: des del Barri Vell a Can Gibert del Pla, Carme, Devesa, Eixample, Les Pedreres, Mercadal, Montilivi, Palau-sacosta, Santa Eugènia, Sant Narcís, Taialà i Vall de Sant Daniel. El centre històric és l'indret més emblemàtic del certamen floral, amb les escales de la Catedral, la pujada de Sant Feliu o la del Rei Martí, aixií com els patis medievals del Call Jueu.

Un dels muntatges de Girona, Temps de Flors al Barri Vell. — Laura Pujol/Girona, Temps de Flors

Més enllà dels clàssics recorreguts florals pel Barri Vell o la zona de l'Eixample i Santa Eugència i Sant Narcís, hi ha altres maneres de viure Girona, Temps de Flors: menjant, bebent, damunt d'una bicicleta, escoltant música de fons, des d'espais tancats o a través d'una experiència sensorial. Les detallem a continuació.

Exposició sensorial floral

Sota el nom Sartu ta Ezagutu (entra i descobreix, amb basc), aquest any s'ha organitzat per primera vegada una exposició sensorial per a persones cegues on es podrà percebre un jardí sense veure'l, a través de textures, colors, sons i aromes, deixant-se portar per l'oïda, el tacte i l'olfacte. L'exposició estarà situada al Pati de les Magnòlies, a l'entrada de la seu de la Delegació de la Generalitat a Girona.

Les persones que no són cegues que també vulguin visitar aquesta mostra comptaran amb diferents elements, com ulleres, antifaços o bastons guia per viure una experiència 100% immersiva.

Música i flors

El Festival Girona a Capella ja s'ha convertit en un clàssic del Girona, Temps de Flors. La idea és combinar la música a cappella amb l'ambient floral de la capital gironina. Els concerts tenen lloc a diferents espais de la ciutat com plaça Independència o l'Auditori de Girona. Enguany comptarà amb la participació del Cor Geriona, els suecs Ringmasters, la Capella Polifònica de Girona, Aba Taan i Rock4. Aquesta, però, no serà l'única música que sonarà a Girona en aquestes dates, ja que durant el primer cap de setmana també es faran els concerts de les escoles de música de les comarques gironnines a l'Auditori de la Mercè.



Gastroflors, plats amb un toc floral

Tenim les flors, la música i ens falta el menjar, un element imprescindible quan parlem de Girona, el bressol dels germans Roca. Un total de 16 restaurants i bars de la capital ofereixen durant els dies que dura la mostra plats i menús on l'ingredient protagonista és la flor, una proposta gastronòmica engrescadora que no et deixarà indiferent. Des de plantes silvestres a fruites de temporada amb flors i cítrics. Es coneix com el Gastroflors.

Espais interiors amb flors

Si vols fugir dels espais massificats del Barri Vell, però sense moure's del centre històric de la capital gironina, tenim la proposta ideal per a tu: espais privat que obren les seves portes per mostrar la bellesa que amaguen en el seu interor. Alguns ho faran per primera vegada, com l'antiga sala de festes Odeon, al número 6 de la pujada de Sant Domènec, al costat de l'històric cafè i restaurant Le Bistrot. Altres repeteixen, com el Museu d'Història de Girona, la Casa Lleó Avinay, l'església de Sant Lluc, l'edifici Díaz Tarragó, la Casa Martínez Davalillos i el Museu d'Història dels Jueus.

Pedalada floral

Entre els gairebé 130 muntatges de flors hi ha molta distància que els separa. Per això, Mou-te en Bici ha organitzat una pedalada floral que per recórre la ciutat en Temps de Flors. Sortirà del Centre Cívic de Santa Eugènia i farà el recorregut per Santa Eugènia, direcció a la plaça de l'Assumpció, i recorrerà el parc Central fins a la plaça del Poeta Marquina, i cap a la plaça de Catalunya passant per la plaça de Francesc Calbet i Rubalcaba, seguirà per l'avinguda de Sant Francesc i per la Gran Via de Jaume I, plaça de la Independència, carrer de Santa Clara, pont de Pedra i plaça del Vi, on es donarà per acabada la pedalada i hi haurà un petit piscolabis per recuperar forces.

Durant el recorregut hi haurà música d'animació. Totes les bicis i cicles hauran d'anar guarnides amb flors sostenibles o motius florals.

Castells en Temps de Flors

Com cada any, en el marc de Girona, Temps de Flors, els Marrecs de Salt organitzen una Diada Castellera a la plaça de Sant Feliu. Aquest any amb les colles convidades dels Sagals d'Osona i els Xics de Granollers. Al llarg del matí pots caminar entre les flors, i a partir de les 12:00 hores, gaudir d'un dels actes més populars de la cultura catalana: els castells.