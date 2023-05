SOS Costa Brava fa una crida a votar a les municipals les candidatures que "protegeixin el paisatge"

'No votis totxo, vota natura' és el lema de la campanya de SOS Costa Brava dirigida a les municipals del 28 de maig. Amb la interpel·lació directa 'I tu, què votaràs aquestes eleccions?', la plataforma fa una crida a la ciutadania perquè aposti per candidatures que protegeixin el paisatge i prevegin mesures per lluitar "contra el tsunami urbanístic d'infraestructures" al litoral gironí.

La presidenta de SOS Costa Brava, Irene Gisbert, ha subratllat aquest dimecres durant la presentació que "no n'hi ha prou" amb el fet que els partits diguin que estimen la mesura. Reivindiquen que ara és el moment de reclamar un compromís que vagi més enllà, amb polítiques "decidides" que contribueixin "a aturar la destrucció" de la costa.

La nova campanya de SOS Costa Brava va dirigida a les municipals del 28 de maig per reclamar un vot ciutadà que aposti per la responsabilitat ecològica. "A les pròximes eleccions municipals és fonamental aconseguir que els ajuntaments facin un canvi en les seves polítiques ambientals i protegeixin d'una vegada per totes la Costa Brava", ha dit Gisbert.

"És necessari constituir urgentment els patrimonis públics de sol municipal per tal que siguin preservats i aprovar una partida anual a tots els pressupostos municipals per la compra de terrenys per protegir", ha afirmat per la seva part l'advocat Eduard de Ribot.

I és que SOS Costa Brava alerta que el futur del litoral "està en joc" i insta els partits polítics a mullar-se, aclarint quines propostes específiques tenen. Es pregunten si continuaran "permetent la urbanització i edificació de tot el litoral" o si "optaran per la revisió dels plans urbanístics i la desclassificació de sols".

Segons l'entitat, el planejament vigent permet la construcció de més de 40.000 habitatges nous. Amb el context de crisi climàtica i augment del risc d'incendis, veuen "insòlit" que es continuï apostant per continuar construint en zones forestals i "posant en risc la connectivitat dels diferents espais naturals". I també per mantenir models de creixement "desmesurats" i basats en segona residència.

Amb això, la federació reivindica un canvi de política urbanística a tot el litoral gironí. Aquesta inclou la revisió dels POUM dels 22 municipis de Costa Brava, la desclassificació i protecció dels boscos i espais forestals, i la desclassificació de tots els terrenys amb valors naturals i paisatgístics, del sòl agrícola i dels sòls amb pendents superiors al 20%.

Taules rodones per animar el debat

SOS Costa Brava ha organitzat diverses taules rodones a municipis del litoral amb l'objectiu d'incentivar el debat de cara a les municipals. S'ha escollit punts emblemàtics i considerats en estat "crític" per l'impacte urbanístic, i convidat a representants dels partits polítics que es presenten als comicis dels diversos municipis.

La primera tindrà lloc al Casino Cultural de Begur, el dimecres 17 a les 19.00 hores; el divendres 19 a la mateixa hora es farà al Museu del Suro de Palafrugell i el dimecres 24, també a les set de la tarda, a la sala Art i Joia de Cadaqués.