La taula de diàleg es reactiva amb la reunió convocada finalment per aquest dimecres  al matí a la Moncloa

La reunió de la taula de diàleg se celebrarà aquest dimecres a les 10h a la Moncloa. Així ho han confirmat els dos governs aquest dimarts a la tarda, després de tancar els últims serrells dels "preacords" que s'han de confirmar demà. Els presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez van acordar, el 15 de juliol a Madrid, que la taula es reactivaria l'última setmana de juliol, després que la Generalitat "congelés" les relacions amb l'Estat pel 'Catalangate'. El Govern hi anirà representat per la consellera Laura Vilagrà i el conseller Roger Torrent -els dos noms fixes-, i s'hi sumaran Joan Ignasi Elena i Natàlia Garriga. El govern espanyol repetirà la delegació, formada per Félix Bolaños, Yolanda Díaz, Miquel Iceta i Isabel Rodríguez.

D'aquesta manera, la reunió la formaran quatre persones de part de cadascun dels dos executius. Elena hi assistirà com a "delegació del president" Aragonès, i Garriga ho farà com a "membre convidada". La trobada començarà a les 10 hores a la Moncloa i es preveu que, en acabar la reunió, el ministre i la consellera de la Presidència atendran la premsa -per separat.



La reunió servirà per reactivar la negociació després del 'Catalangate'. La consellera Vilagrà va dir ahir a Catalunya Ràdio que a la taula de diàleg es poden fer "avenços" per desjudicialitzar la política. La consellera de la Presidència va afirmar que s'ha de començar per "elements parcials", però per allà on hi hagi "més possibilitat que s'arribi a acords".

Segons fonts del govern espanyol, la taula de diàleg permetrà segellar demà un document concret que ja es troba en fase molt avançada, i que quedarà tancat abans de l'inici de la reunió. El document que quedarà rubricat previsiblement aquest dimecres arribarà a la taula en forma de preacord, i és fruit dels contactes que han mantingut en les últimes setmanes Vilagrà i Bolaños, però també hi ha participat altres departaments.

Segons fonts de l'executiu espanyol, serà un text "molt concret", que en tot cas no inclourà referències a l'amnistia o al referèndum perquè l'executiu busca "acords" i no desacords. La Moncloa no vol avançar cap dels seus continguts amb l'objectiu d'arribar a la reunió amb les tasques enllestides i un document tancat. Es tracta, segons fonts del govern espanyol, de culminar les tasques amb discreció amb l'objectiu de fer possible l'acord.

Preguntada per si el document pot incloure alguna iniciativa sobre la reforma del delicte de sedició, la portaveu del govern espanyol ha insistit que el seu govern valora "positivament" la possibilitat de fer modificacions per homogeneïtzar-lo amb la resta de països europeus. En tot cas, ha reiterat que ara per ara no hi ha majoria al Congrés per aprovar-lo, en referència a un possible desacord amb ERC i Junts –fins ara partidaris de la derogació- sobre la profunditat de la reforma.

Tercera reunió

La taula de diàleg es va reunir per segona i última vegada el 15 de setembre al Palau de la Generalitat, amb la presència també dels dos presidents, Pere Aragonès i Pedro Sánchez.



L'organisme negociador s'havia de tornar a reunir "a principis d'any", però la falta de concreció de temes i acords i, sobretot, el 'Catalangate', han fet endarrerir la trobada. El Govern, de fet, va "congelar" les relacions amb la Moncloa, fins que Vilagrà i Bolaños les van suavitzar en diversos contactes durant les últimes setmanes.

Els dos presidents ja es van reunir el 15 de juliol a la Moncloa, on van acordar que la taula de diàleg es reuniria aquesta setmana. D'altra banda, la consellera i el ministre de Presidència també van acordar que l'òrgan negociador entre els dos executius es reuniria, almenys, dues vegades fins acabar l'any. Així, a banda de la de demà, la taula tornarà a celebrar una nova reunió aquest 2023.

Sense Junts

Tal com ja va passar al setembre del 2021, cap representant de Junts no assistirà a la reunió de demà a la Moncloa. El partit de Laura Borràs i Jordi Turull manté la seva proposta de noms per a la delegació: el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró; el propi Turull, Jordi Sànchez -aleshores secretari general, càrrec que ara ocupa l'exconseller de Presidència i expres polític indultat-; i la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras.



D'aquests 4 noms, només Puigneró forma part del Govern. I Aragonès defensa que l'acord entre ERC i Junts per la seva investidura i la legislatura actual incloïa que els representants de la Generalitat havien de formar tots de l'executiu. Junts va atribuir la decisió a un "veto" del PSOE.

Fonts de Junts admeten que és un tema "delicat" per la formació, ja que hi ha veus dins del partit que preferirien formar part de la taula de diàleg, sobretot en cas que hi hagi certs avenços i acords. De moment, però, a la reunió de demà a la Moncloa només hi haurà representants governamentals d'ERC, PSOE i Unides Podem.