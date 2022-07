Turull treu pit i assegura que si a algú "li fa mandra o por" seguir amb la independència que "deixi fer" a Junts

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha asseverat aquest diumenge que si al moviment independentista hi ha algú a qui li fa "mandra o por" seguir amb el procés, "deixi fer" als qui no en tenen. "És molt humà, però que deixin fer. Que no es vulgui maquillar la desmobilització sota discursos de derrotisme, catastrofisme o possibilisme", ha reclamat davant la militància de la seva formació a la clausura del segon congrés del partit, celebrat aquest cap de setmana a L'Hospitalet de Llobregat. Tot i que no ha concretat quina serà l'estratègia que definirà Junts per assolir la independència.



Així mateix, el dirigent ha defensat que el conclave i les ponències aprovades ha demostrat que Junts per Catalunya funciona amb "unitat i determinació".

Per la seva banda, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha afirmat aquest diumenge que "l'invent" de la taula de diàleg entre la Generalitat i el govern de l'Estat només serveix per "anestesiar el problema" català.

En un discurs davant la militància de Junts a la clausura del segon congrés nacional de la formació a L'Hospitalet de Llobregat, Borràs ha marcat el cinquè aniversari del referèndum de l'1 d'octubre com un punt d'inflexió per a l'estratègia del partit. "Per nosaltres això serà fonamental", ha resumit abans de proclamar que l'objectiu de la formació és "o independència o independència". "No hi ha res més", ha conclòs.