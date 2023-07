The Weeknd enlluerna Barcelona i converteix l'Estadi Olímpic en una espectacular pista de ball

The Weeknd ha deixat clar a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant 56.000 persones, perquè és un dels músics més populars de la història recent. El cantant, compositor i productor musical canadenc ha convertit el recinte en una enorme i espectacular pista de ball davant un públic que ha omplert l'equipament i ha vibrat i ballat durant les gairebé dues hores de concert.

Durant l'actuació, celebrada en el marc del After Hours Til Dawn Tour, Abel Makkonen Tesfaye ha interpretat els seus hits convertits en clàssics com Creepin, Die for you, Starboy, In your eyes, Blinding lights o Save your tears. Però no tot ha sigut música, ja que la posada en escena ha estat també un dels plats forts de l'actuació i la gira del músic.

A les 21:30 han començat a desfilar per una passarel·la central que creuava tot l'Estadi Olímpic, un grup de persones vestides de blanc amb els rostres tapats, que han aixecat els crits dels assistents. El cantant, que ha aparegut a l'escenari amb la cara tapada amb una màscara platejada i vestit també de blanc, ha començat el concert amb Take my breath.

El cantant de The Weekend. — Jordi Borràs / ACN

"Oh Barcelona, t'he trobat a faltar molt. Cada vegada que vinc aquí em mostres molt d'amor", ha dit el cantant després d'interpretar els primers temes. Com ja va dir a Madrid, Abel Makkonen Tesfaye també ha fet referència a la calor.

El cantant ha estat el mestre de cerimònies d'un ritual musical que ha anat des de la música pop, disco, l'electrònica fins al R&B. Després d'arrasar aquest dimarts al Metropolitano de Madrid, The Weeknd ha fet un repàs de tota la seva discografia des de temes d'aquell primer àlbum House of ballons de l'any 2011 com la cançó que dona nom al treball o The morning fins les peces recents com els del seu últim disc.

No ha estat fins que portava gairebé una hora a l'escenari que The Weeknd s'ha tret la màscara entre els aplaudiments i crits del públic. Ell s'ha quedat observant el públic uns breus segons somrient. Alguns dels moments més intensos i celebrats de la cita, que ha durat gairebé dues hores, han estat la interpretació de temes com Can't feel my face, Starboy, Save your tears i Blinding lights, que s'ha convertit en el moment més àlgid de l'actuació.

El xou de Barcelona ha format part de la prolongació de la gira d'estadis per Europa i l'Amèrica Llatina After Hours Til Dawn Tour. Part de la recaptació d'aquesta segona etapa de la gira es destinarà al Fons Humanitari XO contra la fam mundial.