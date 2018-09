Torna La Setmana del Llibre en Català, en un context de recuperació de les vendes

Amb l'Avinguda de la Catedral de Barcelona com a escenari consolidat, a les 19h d'aquest divendres s'inaugura oficialment una nova edició, la 36a, de La Setmana del Llibre en Català, sens dubte un dels principals esdeveniments culturals del Principat. La consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assistiran a l'estrena d'un certamen que s'allargarà fins el diumenge 16 de setembre i que enguany amplia expositors i activitats. Convertida en un revulsiu per a la venda de llibres en català durant el tercer trimestre de l'any, La Setmana del 2018 arriba en un moment en què les vendes semblen haver superat la crisi i presenten una tendència a l'alça.



La situació política que viu Catalunya també es farà visible a l'esdeveniment, en què diumenge s'hi celebrarà una taula rodona, coorganitzada amb el PEN Català i l'Associació Catalana pels Drets Civils –que agrupa familiars de presos i exiliats polítics– per debatre l'estat actual de la llibertat d'expressió. El mateix dia a les 13h, l'Associació Catalana pels Drets Civils llegirà textos relacions amb la situació dels presos i exiliats i La Setmana farà públic el "Manifest per la llibertat d'expressió".

Hores abans de l'arrencada oficial del certamen, la presidenta d'Editors.cat –l'Associació d'editors en llengua catalana, que n'és l'organitzadora–, Montse Ayats, i el president de La Setmana, Joan Sala, han presentat en roda de premsa les darreres novetats vinculades al sector. Ayats ha detallat les dades corresponents a l'edició en català de l'estudi Comercio Interior del Libro en España, que situa en 485 milions d'euros la facturació de la venda de llibres a Catalunya durant el 2017. D'aquesta xifra, el 48% –uns 235 milions– correspon al llibre en català. Ara bé, dins aquesta categoria hi té molt de pes el llibre de text –més de 109 milions en vendes–, i si s'obvia, les vendes en català representen el 26% del total, un percentatge similar al nombre de persones majors de 14 anys que diuen llegir en català, segons l'estudi d'Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya.



Ayats ha volgut destacat que tant la literatura per a adults com la infantil i juvenil presenten una evolució positiva. En el primer cas s'ha passat d'unes vendes de 48,9 milions el 2015 a 50,1 l'any passat, mentre que en el segon s'ha crescut de 40,2 milions a 42,1. Paral·lelament, el llibre de no ficció també segueix una dinàmica similar, si bé cau lleugerament respecte el 2016 -passa de 20,4 a 20,3 milions-, tot i que la presidenta d'Editors.cat ha avançant que durant el primer semestre de 2018 les vendes en aquesta categoria han crescut, en bona part gràcies a llibres vinculats al procés independentista o sobre feminisme.

Conflicte amb el govern espanyol per l'IVA



El president de La Setmana, Joan Sala, ha recalcat que enguany la fira compta amb 210 expositors, el que suposa el doble que fa cinc anys. Per aconseguir-ho s'ha canviat el mètode de funcionament dels estands, de manera que cada llibreria representa en exclusiva algunes editorials, el que "ha obert espai perquè hi pugui entrar més gent, garanteix una diversitat immensa i facilita que tornem a tenir molt llibre de fons". Sala també ha subratllat la importància de La Setmana com a dinamitzador de vendes en aquesta etapa de l'any, un fet que provoca que els editors l'aprofiten per presentar-hi els nous llançaments i, alhora, per fer de pont entre llibres de llarg recorregut, que ja tenien èxit per Sant Jordi i volen fer arribar ben posicionats al Nadal.



Sala, que també és editor de Comanegra, ha explicat que La Setmana manté un conflicte amb el Ministeri d'Hisenda, que no li ha pagat la devolució de l'IVA corresponents als anys 2015, 2016 i 2017, que pujaria a una quantitat d'uns 160.000 euros. Segons ha comentat, inicialment l'argument és que el certamen no tenia dret al retorn perquè això afavoria una rebaixa en el preu de l'entrada, un argument absurd en un esdeveniment d'entrada lliure. Posteriorment, se'ls va dir que s'aprofitava aquests diners per rebaixar el preu dels llibres que s'hi venien, un fet impossible tenint en compte que el preu està taxat i que és el mateix que hi ha tot l'any a les llibreries. Finalment, se'ls exposa que Editors.cat no té dret al retorn del tribut. Sala ha avançat que la intenció és reunir-se amb el nou govern espanyol per mirar de resoldre la qüestió i no ha amagat que, si no s'aconsegueix en un futur, La Setmana pot veure's forçada a retallar un pressupost que enguany ascendeix a 490.000 euros. Aproximadament la meitat es finança amb subvencions públiques, mentre que la resta es cobreix amb el que hi aporten els expositors i els patrocinadors privats.