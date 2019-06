Torra demana una reunió "urgent" amb Sánchez perquè "s'aturi la repressió"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dimecres que demanarà una reunió de caràcter "urgent" amb el president espanyol, Pedro Sánchez, després de la presentació de l'escrit final de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat al judici al procés. El president ha criticat les conclusions de les acusacions i ha expressat la seva preocupació a Els Matins de TV3: "Ens acaba de dir el Fiscal que som una organització criminal, ens està demanant penes de més de 70 anys, tenim gent a l'exili, la repressió no para".



Torra ha insistit que el Govern central està "incomplint" el dictamen del grup de treball sobre detencions arbitràries de l'ONU, emès la setmana passada, que instava a posar en llibertat els presos Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras, de manera "immediata" i en indemnitzar-los.

El president català ha recordat que la setmana passada ja va enviar una carta a Pedro Sánchez demanant la llibertat dels presos i ha lamentat que aquesta demanda no s'hagi vist reflectida a l'escrit d'acusació de l'Advocacia, la part de l'acusació que depèn directament de l'executiu en estar subordinada al Ministeri de Justícia: "L'Advocacia de l'Estat, que depèn del PSOE, va fer un escrit d'acusacions que no podem acceptar de cap de les maneres. Va dir el mateix que Vox".



Torra també ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de tornar al diàleg amb Sánchez, tal com ja va demanar aquest dimarts durant la roda de premsa de balanç de Govern, i ha exigit al Govern central que expliqui quina és la seva proposta per Catalunya: "Que puguem parlar del dret a l'autodeterminació, que el Govern espanyol digui què vol per a Catalunya i que hi hagi una figura de relator. Em semblen els mínims".



A més, el president ha subratllat que les línies vermelles per investir el candidat socialista segueixen sent les mateixes que els van portar a no donar el seu suport als Pressupostos de la passada legislatura.