Torra i Sánchez s'enreden en una espiral de desqualificacions a les portes de la inhabilitació del president català

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, han entrat en les últimes hores en una espiral de desqualificacions amb motiu de la possible inhabilitació del cap de l'Executiu català. Sánchez ha carregat durament contra Torra, a qui ha situat com "l'únic responsable" de la seva possible inhabilitació per part del Suprem. En una entrevista a La Sexta Sánchez ha dit que la polèmica per la pancarta en favor dels presos que el president va fer penjar a la Generalitat en període electoral era "absolutament innecessària" perquè Torra "hauria d'haver complert els requeriments" de la Junta Electoral Central (JEC). "L'independentisme sempre diu que vol desjudicialitzar el conflicte, però qui s'entesta en judicialitzar-lo són ells", ha assegurat Sánchez, que després ha dit que aquest "nou capítol de la judicialització qui l'ha portat ha estat el president Torra".

Sánchez ha demanat "passar pàgina a Catalunya" i "recuperar-hi la bona política", i també ha afirmat que està compromès "amb la via del diàleg i el retrobament" i ha confiat reunir aviat la taula de diàleg.

Mauri (Òmnium) diu que els partits i entitats sobiranistes han de seure, parlar i "traçar una resposta" a la possible condemna

Per la seva banda, Torra ha titllat de "bon tros de quòniam" a Sánchez per culpar-lo a ell de la judicialització de la política. Torra ha fet sevir aquesta expressió popular, equivalent a dir-li talòs, en un acte a Balaguer, on ha inaugurat l'Encontats, el mercat del llibre juvenil. La resposta de Torra és una menció al periodista Joaquim Ventalló, que va traduir i adaptar els llibres de "Les aventures de Tintín", cèlebres, entre d'altres, per les expressions que feia servir el capità Haddock com la que li ha etzibat al president espanyol. El president ha assegurat, coincidint amb el tercer aniversari del 20-S, que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart són a la presó "per haver pujat a un cotxe", i ha criticat que "mani qui mani" a l'Estat espanyol, la causa independentista acaba als tribunals. "Ara resulta que el senyor Sánchez ens diu que som els independentistes els que judicializem. Doncs no senyor", ha replicat Torra. El president ha defensat que Sánchez i Cuixart, i la resta de líders independentistes, segueixen encara a la presó per "demanar la llibertat, que es pogués votar en un referèndum, el que qualsevol persona o líder civil demana amb tranquil·litat".

Disponibilitat d'ERC per a la cimera d'independentistes

D'altra banda, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha mostrat la "disponibilitat" d'ERC de seure amb els partits independentistes per pactar la resposta a una possible inhabilitació del president, tal com reclama l'ANC. Segons diu, s'estan dedicant "moltes hores" a trobar unitat amb el soci de Govern, JxCat, per respondre davant "un atac tan dur", si es produeix. "No ens perdonaríem nosaltres mateixos ni la gent que una inhabilitació del president del govern de la Generalitat s'acabi convertint en una picabaralla entre independentistes", ha afirmat el vicepresident.

D'altra banda, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, diu que l'entitat està a favor d'una resposta "àmplia, coordinada, institucional, política i ciutadana" davant de la "lamentable i vergonyosa" possible inhabilitació. Com ja van fer davant la sentència del Tribunal Suprem per l'1-O, Mauri diu que els partits i entitats sobiranistes han de seure, parlar i "traçar una resposta" a la possible condemna. En tot cas, i davant la situació de pandèmia, Mauri ha dit que estaran al costat del president i de les institucions catalanes.



Tant Aragonès com Mauri han fet declaracions als mitjans davant de l'antiga seu de la Conselleria d'Economia, on aquest diumenge fa tres anys que milers de persones s'hi van concentrar mentre la Guàrdia Civil la registrava. Els dos han coincidit en reiterar la necessitat d'una amnistia general dels presos, exiliats i investigats independentistes, tres anys després que comencés la repressió generalitzada contra el moviment a les portes del referèndum de l'1 d'octubre.